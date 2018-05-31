Балабановский бюджет никому не интересен

Накануне в Балабанове состоялись публичные слушания по исполнению бюджета за 2017 год. Несмотря на то, что жителей города приглашали на встречу на вполне доступное время - 17.00, интереса к тратам муниципального кошелька балабановцы не проявили.

Не помог даже прозвучавший в минувший понедельник призыв главы города Сергея СУДАКОВА прийти на ПС сотрудникам предприятий и организаций, финансируемых их бюджета города. Как лично подсчитал глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, в зале Дома культуры по случаю собралось всего полсотни человек.

По завершении отчета, который зачитала начальник финотдела Наталья ГУСАКОВСКАЯ, не поступило ни одного вопроса. Таким образом, эти публичные слушания побили рекорд по продолжительности, уложившись всего в двадцать минут.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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