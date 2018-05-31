Боровские коммунальщики готовятся к зиме

Заместитель главы администрации Боровского района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ рассказал о подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду. Так, планируется проверить 718 многоквартирных домов, 29 газовых котельных, водопроводные, канализационные и электрические сети и т.д.

Особое внимание, по его словам, будет уделено системе водно-канализационного хозяйства и котельным в Ермолине, а также электроснабжению дома №22 по улице Гагарина и «акатовскому» водозабору, работающему на Балабаново.

Также будет проработан вопрос с ГП «Калугаоблводоканал» по Боровску, поскольку в прошлом году резервные задвижки и насосы доставлялись в районный центр не слишком оперативно.

Всего на территории района действуют 18 управляющих компаний и 6 ТСЖ, обслуживающих многоквартирные дома. Администрациями поселений проведен мониторинг их работ по проведению сезонных осмотров и подготовки к зиме. Вопросы пока остаются только по двум УК из деревни Кривское.

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