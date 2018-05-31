«Коммунальный» план

Есть в Балабанове микрорайоны, к которым приковано особое внимание. К сожалению, это происходит в силу неухоженности и тех застарелых проблем, которые копились долгие годы. И сейчас, когда в муниципалитете постоянно идет движение в плане благоустройства, жителям этих улиц хочется, чтобы и до них добралось внимание местных властей.

К таким проблемным микрорайонам до сих пор относится улица Коммунальная. Ее изоляция от центра города железной дорогой накладывает свой отпечаток на мироощущение жителей, которым кажется, что про них администрация и депутаты предпочитают забыть.

С этой улицей меня связывают особые чувства и воспоминания. Здесь большую часть жизни прожила моя бабушка, а потому во дворе дома №9 успели погулять и я, и мои дети. Сейчас, когда захожу в микрорайон, чтобы увидеть перемены, которые должны изменить облик Коммунальной к лучшему, неминуемо испытываю ощущение, что все усилия (и мои как депутата, и администрации как исполнителя заявок, передаваемых мною от местных жителей) тонут в каких-то зыбучих песках. Вроде бы и детскую площадку «перекроили» с учетом мнения родителей, дополнив ее новыми элементами, и хоккейную коробку восстановили и осветили, и даже приступили к сносу уродующего микрорайон недостроенного панельного дома. Вроде бы головой понимаю, что, выражаясь языком моих детей, «движ» идет! Но почему-то глазу это не особо заметно. А все потому, что на фоне благоустройства больших городских пространств переделки маленького и «убитого» микрорайона кажутся незначительными.

Очень хочется добиться кардинальных преобразований, превратить это дышащее ветошью место в уникальный микрорайон, сохранив при этом его обособленность.

В начале недели вновь пришли на Коммунальную. На этот раз поводом стало начало работ по сносу недостроенного дома. Жителей в этот раз встретили немного, но, тем не менее, глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ успел получить благодарность за демонтаж развалин. Но, как это всегда бывает, от радости «по случаю» перешли к обследованию обещанного, но пока не реализованного.

Обговорили ремонт автомобильного проезда со строительством пешеходной дорожки с учетом местного рельефа. Потом осмотрели детскую площадку, «примерив» на нее обещанное местной детворе резиновое покрытие, а также обсудили строительство второй части игровой зоны, которая пока надежно спрятана по соседству зарослями деревьев.

В итоге решили ничего не городить «от себя», а вновь организовать сход жителей, чтобы с ними обсудить предстоящее благоустройство микрорайона. Очень надеюсь, что к моменту нашей встречи жители ул. Коммунальной приземлят свои мечты в перечень желаний, которые мы - не волшебники постараемся воплотить в реальность.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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