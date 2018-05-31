В Кривском ждут концессионеров

В СП Кривское готовятся пойти по пути Боровска и Балабанова и уже в этом году отдать в концессию тепловые сети. Как рассказал глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО, в данный момент Министерство строительства и ЖКХ Калужской области ведет подготовку по заключению с инвестором соответствующего договора. Представители Регионального центра энергоэффективности уже побывали в деревне и оценили наиболее проблемные участки сетей, которыми нужно будет заняться в первую очередь. Для этого они провели практически каждый метр трубопровода.

Сумма примерных затрат со стороны концессионеров будет равна 10 миллионам рублей, а вложить в реконструкцию их будет необходимо в течение 10 лет.

- Фактически они сделают полную замену всех сетей, и этого должно хватить на 25 лет эксплуатации, - рассказал Алексей Витальевич.

Причем, по предварительным расчетам, администрации области и района не собираются финансово участвовать в данном проекте, и вся денежная нагрузка ляжет на концессионеров.

Константин ЕРЕМЕНКО

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