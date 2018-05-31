Несанкционированная торговля начала пристаиваться на обочине трассы

Директор балабановского МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения» Борис СЕРГЕЕВ одержал победу над несанкционированной торговлей картофелем. На минувшей неделе на эту ситуацию обратил внимание глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, после чего Борис Николаевич смог-таки убедить московского предпринимателя торговать своей картошкой по правилам.

- Он заключил с нами договор, и сейчас работает на ул. Дзержинского возле сетевого магазина, - поделился Сергеев.

Стоит отметить, что в Балабанове определены места, где разрешена сезонная торговля, однако предприниматели не торопятся платить аренду за землю городу, предпочитая выставлять прилавки на территориях, неподконтрольных муниципальным властям.

В частности, первая «лавка» с арбузами и овощами уже пристроилась на обочине автодороги в границах Балабанова. Следить за порядком в полосе отвода трассы должна обслуживающая организация, однако ее нерасторопность в данном вопросе вызывает у администрации подозрения в некой заинтересованности.

Смутные сомнения начали терзать балабановские власти и в части готовность обслуживающей трассу А-108 организации работать в тандеме с муниципалитетом по зачистке полосы отвода автодороги от нестационарных торговых объектов. Несмотря на совместное обследование территории и договоренность, достигнутую еще ранней весной, в корне изменить ситуацию до сих пор не получилось.

Как раздосадовано прокомментировали в администрации, они со своей стороны провели все подготовительные работы для демонтажа очередной партии незаконно установленных НТО. Однако организация, обслуживающая А-108, вдоль которой не первый год происходит открытое нарушение в виде ведения торговли в полосе отвода автодороги, так и не вышла на работу по «выселению» металлических павильонов.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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