Управляющим компаниям предложили проявить активность

Ни одна еженедельная планерка в Балабанове не обходится без тесного общения администрации и директоров управляющих компаний. Первым всегда есть за что уколоть коммунальщиков, вторым - что ответить.

Вот и на этот раз обслуживающим многоквартирные дома организациям предложили проявить активность и включиться в общую работу по благоустройству поселения.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ПРАЗДНИК?

Еще месяц назад глава города Сергей СУДАКОВ пригласил директоров управляющих компаний на праздник - День города. Так и сказал: скоро у Балабанова очередной День рождения, включайтесь в работу!

Само предложение носило весьма интересный характер, поскольку Сергей Алексеевич предложил УК стать инициаторами проведения в микрорайонах локальных праздников в канун 12 июня. Ответа на такой призыв хорошо считающие свои деньги частные коммунальщики так и не дали, а впоследствии и вовсе местами продемонстрировали свою особую позицию к людям, которые им платят.

В итоге вторую неделю подряд администрация Балабанова призывает местные управляющие компании активнее проводить покос травы на прилегающих к обслуживаемым домам территориях. Как прокомментировал нерасторопность УК замглавы администрации Михаил ИВАНОВ:

- Одни одуванчики уже выросли и улетели! Вторые пошли! Когда у вас на все территории только четыре человека косят, то только к осени город можно будет обойти.

Свое слово добавил и глава города Сергей Судаков, заметив, что можно косить, а можно и «откашивать». Кроме того, он прокомментировал ситуацию с микрорайоном ул. Московской, которую УК «РЭУ» неделю назад обещала привести в порядок в последнюю очередь, поскольку там жители не захотели поднимать тариф на услуги обслуживающей организации. По мнению Судакова, руководство УК решило «повоспитывать жителей», и это неверный путь в общении с горожанами. В ответ директор компании Татьяна МАЛАШИНА пообещала увеличить штат косарей, заявив: «Возьму еще десять человек!», и к концу недели добраться-таки до улицы Московской.

«НЕ ЦВЕТЫ»

Но одним покосом разговор по душам с директорами УК не закончился, поскольку приближение праздника никак не влияет на ситуацию с ТБО.

У администрации города есть свой план по решению этой старой проблемы, и начнется его осуществление с установки новых контейнерных баков. Но, как считает замглавы администрации Михаил Иванов, одним этим шагом к чистоте не приблизиться.

- У нас и так площадки ТБО были «не цветы», а сейчас их вообще испоганили. Контейнеры многокубовые ставят так, что ограждения гнутся. А сами эти емкости настолько неудобны, что люди пожилого возраста не в состоянии дотянуться и выбросить в них свой мусор! - посетовал начальник горхоза.

Общую ситуацию по старым площадкам ТБО Михаил Александрович назвал полной бесхозяйственностью. По его мнению, когда одна организация занимается только вывозом мусора, а вторая считает метры, которые она убирает, результата не добиться.

Исходя из этого он, а также глава города Сергей Судаков попросили директоров УК давать сотрудникам поручение собирать весь мусор возле площадок, а не отмерять «свои» метры.

В ответ коммунальщики напомнили о проблеме частного сектора, у жителей которого «нет мусора», поэтому они не заключают договора на его вывоз, но при этом регулярно подкидывают его в контейнеры, установленные для многоквартирных домов.

Администрация согласилась с существованием такой проблемы и пообещала в очередной раз поработать с этой категорией граждан.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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