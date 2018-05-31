Через край

Жители ермолинского микрорайона ОПХ устали смотреть на воду.

Работа системы канализации для ермолинцев давно считается одной из самых актуальных и животрепещущих тем. Не случайно, что «Калугаоблводоканал» планирует в этом году приступить к реконструкции своих сетей на территории города. А с некоторых пор тревогу забили и проживающие в микрорайоне ОПХ, где тоже с нетерпением ждут ремонтных работ.

ДВЕ РЕКИ

Жители дома № 9 в ОПХ Ермолино давно чувствуют себя никому не нужными и всеми забытыми. Мало того, что здание медленно разваливается от старости и приводить его в порядок никто не спешит, так еще и рядом под землей прорвало трубу с холодным водоснабжением. Этот ручей медленно, но верно раз за разом переполняет канализационный колодец, в результате чего его приходится периодически откачивать. А если же с этим задерживают, то вокруг него образуется уже не река, а целый водоем. Последний раз на откачку приезжали еще перед 9 мая, и с тех пор убежало много воды, причем как в прямом, так и в переносном смысле.

Людям, чтобы пройти к расположенному поблизости обелиску, приходится перепрыгивать через лужу.

Похожая ситуация и возле соседнего дома, из которого уже вторую неделю бьет сильным напором еще один ручей. Хоть и считается, что на водную стихию, как и на огонь, можно смотреть вечно, но местным жителям такая картина уже порядком надоела. Тем не менее, по их словам, никакой реакции от сотрудников «Водоканала» на их жалобы не поступает.

Причем в свой последний визит коммунальщики негерметично закрыли крышку канализационного люка, и пока его не поставили как надо, люди боялись выпускать на улицу гулять детей - упасть в шахту будет малоприятно, особенно если она заполнена водой.

- Все это течет под фундамент дома и размывает его. А мы ведь прилежно платим за капитальный ремонт и коммуналку, а что толку - все равно ничего не делается? Как бы теперь расход этой воды не повесили тоже на нас! А разве мы должны за это платить? - негодует местный житель Иван ГРИБОВ.

КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

Как оказалось, заместитель главы администрации Ермолина по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ с данной проблемой хорошо знаком и со своей стороны уже обратился в «Калугаоблводоканал» с просьбой побыстрее устранить аварию. Вот только опыт взаимодействия с данной организацией подсказывает ему, что ждать этого, возможно, придется дольше, чем хотелось бы.

- Мы им регулярно звоним, отправляем сообщения по электронной почте и факсу, но бывает, что реагируют не сразу. У них есть свои сложности. Насколько я знаю, по канализации там всего две единицы техники на всю область. Также есть проблема с нехваткой кадров - приходит и уходит очень большой поток людей. А буквально на днях меня «обрадовал» заместитель ермолинского участка «Водоканала», сообщив, что его забирают в Балабаново. Хотя его только месяц как сюда назначили, - отметил Александр Исаев.

Что касается ситуации в ОПХ, то, по словам Александра Александровича, хоть утечка там не слишком большая, но для устранения ее причины придется раскапывать трубы. Впрочем, представители калужского «Водоканала» «клятвенно пообещали» ему выехать на место в самое ближайшее время.

Так что местным жителям остается надеяться, что эти обещания не канут в водопроводную Лету, и проблема будет действительно решена.

Константин ЕРЕМЕНКО

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