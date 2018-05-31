Ни себе, ни людям

Администрация Кривского устала бороться с вандалами.

О том, как повезло кривчанам с администрацией, которая лучше всех в районе умеет «выбивать» для развития и благоустройства поселения региональные и федеральные гранты, сказано уже немало. Однако оказалось, что эта медаль имеет и обратную сторону в виде тех, кто не умеет ценить вложенные для людей усилия и готов без зазрения совести ломать общественное имущество.

ЭНТУЗИАЗМА БОЛЬШЕ НЕТ

Мы уже привыкли к тому, что поглядеть на «кривское чудо» приезжают со всей области. И действительно, остается только удивляться, как при скромном бюджете небольшого сельского поселения местным чиновникам удается из года в год добиваться крупных финансовых субсидий. За счет этого смогли сделать детскую площадку, сквер, спортивный зал, а в этом году планируют приступить к ремонту местного стадиона - для этого администрация СП Кривское рассчитывает получить от Министерства сельского хозяйства грант на 3,5 миллиона рублей.

Но не все объекты прошли испытание временем. В частности, игровая площадка на улице Центральной сегодня представляет собой печальное зрелище - ворот нет, огораживающая по периметру сетка порвана, а местами вовсе отсутствует, а после того, как недавно здесь еще и сломали баскетбольное кольцо, то руки у местной власти просто опустились - как говорится, сломали все, что нажито непосильным трудом.

Как признается глава администрации СП Кривское Алексей МАКСИМЕНКО, энтузиазма у его команды после этого явно поубавилось, и теперь, прежде чем просить свыше материальную поддержку на осуществление той или иной идеи, он хорошо подумает, а нужно ли это жителям вообще. Ведь глядя на то, с какой «бережностью» здесь относятся к благоустройству, складывается впечатление, что некоторые категорически не хотят, чтобы территорию села приводили в порядок.

- На фоне того, что мы сейчас опять участвуем в грантовом конкурсе и фактически выиграли футбольно-баскетбольную площадку возле школы, желание участвовать в дальнейшем в подобных проектах отпадает. Стараешься что-то сделать для людей, облагородить нашу территорию, а получаешь в ответ такое отношение, - негодует Алексей Максименко.

«ДЛЯ КОГО МЫ СТРОИМ?»

Тем не менее, по словам Алексея Витальевича, реконструкция школьного стадиона все же будет сделана - процесс получения финансовой помощи у области уже запущен, и отказываться от нее никто не намерен. А вот как минимум на следующий год Максименко решил взять перерыв.

- Для кого мы строим? Для тех, кто ломает? Ведь выйти на аукцион и выиграть его совсем не просто - нужно подготовить кучу документов и пройти массу согласований. Какой смысл в этих стараниях! - вздыхает Алексей Максименко.

По его словам, сотрудники администрации выходили на место и пытались узнать у людей, кто же именно натворил такое безобразие, но «сдавать» виновных никто не стал. Устанавливать же видеокамеры для такого небольшого населенного пункта, как Кривское, где все и так друг друга знают, не самое логичное и правильное решение.

Мы тоже пообщались с жителями этого двора, которые честно нам признались, что спортивный инвентарь поломали местные ребята. В силу своих возможностей они, конечно, стараются приглядывать за площадкой и делать детям замечания, но молодежь воспринимать критику взрослых готова далеко не всегда.

- Алкаши и хулиганы здесь не собираются - только дети. Когда я сделала им замечание, чтобы они ничего не ломали, меня просто «послали». Что я должна была предпринять в ответ? У нас уже бывали конфликты с родителями, когда они с вопросом, «какое вы имеете право забирать у ребенка мяч», вызывали полицию, - рассказывает местная жительница Ольга.

А сетка площадки, по словам жителей, сломана по той простой причине, что после того, как в прошлом году незакрепленные ворота упали на ребенка, их отсюда убрали. А за неимением ворот дети лупят мяч по ограждению.

Так что виноватыми себя в недосмотре кривчане не считают и тоже остаются при своем мнении. Что касается восстановления данного спортивного объекта, то в администрации планируют укрепить ограждение, а внутри отремонтировать только баскетбольные кольца. Футболом же здешней детворе придется заниматься в других местах.

Константин ЕРЕМЕНКО

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