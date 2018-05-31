Найти и обезвредить

Боровские силовики обсудили работу по борьбе с преступностью.

В прокуратуре Боровского района прошло очередное межведомственное совещание руководителей отделов правоохранительных органов. Основной темой встречи были профилактика и раскрытие таких преступлений, как убийства, изнасилования и причинения тяжких телесных повреждений.

В СТОРОНУ СНИЖЕНИЯ

Как отметил в начале совещания боровский прокурор Александр ЕГОРОВ, криминальная обстановка на территории района сегодня характеризуется значительным снижением преступлений - примерно на 40%. Так, за 4 месяца этого года их было зарегистрировано 362, а за аналогичный период прошлого года закон преступали 605 раз. Общая раскрываемость находится на отметке 62,8%, а в прошлом году данный показатель за тот же срок составил 68,5%.

Также раскрыты 3 случая изнасилования и 2 происшествия, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью. Тем не менее, как отметил Александр Егоров, правоохранителям еще есть над чем работать, поскольку за указанное время не выявлены виновные ни по одному из аналогичных преступлений прошлых лет.

- В связи с этим нам необходимо принять определенные меры по улучшению работы в этом направлении, - призвал коллег Александр Владимирович.

Руководитель следственного отдела по Боровскому району Дмитрий АННЕНКОВ отметил стопроцентную раскрываемость по убийствам, а их на территории района за четыре месяца было 2.

- В прошлом году за аналогичный период у нас зафиксировано одно нераскрытое преступление. Оно было возбуждено по факту безвестного исчезновения предпринимателя из города Обнинска, труп которого впоследствии обнаружен на территории Боровского района. Ввиду особой сложности как по доказыванию, так и по определенным обстоятельствам, виновных не представилось возможность установить, и дело приостановлено, - рассказал Дмитрий Васильевич.

РЕАКЦИЯ НА «БАШНЮ»

Кроме того, Дмитрий Анненков поведал, как ведется работа по резонансному убийству 21-летнего жителя Боровска, произошедшему в ходе вспыхнувшего в кафе «Башня» конфликта.

По его словам, в настоящее время производство по этому уголовному делу пока не завершено.

- Проводятся сложные экспертизы, в том числе комплексные и психолого-психиатрические. По их результату будет дана юридическая оценка действиям обвиняемого, - отметил Анненков.

Александр Егоров, в свою очередь, заметил, что упомянутый инцидент стал следствием того, что в «Башне» были созданы условия, способствующие возникновению конфликтной ситуации. А вот что касается проводимой прокуратурой проверки данного заведения, то об их итогах пока говорить рано.

- Результаты в виде мер прокурорского реагирования будут однозначно. Мы их сейчас готовим, - заявил Егоров.

Кроме того, Дмитрий Анненков рассказал о согласованности действий его отдела с другими силовыми ведомствами при расследовании особо тяжких преступлений, которое, по его утверждению, находится на достаточно высоком уровне.

- В этих случаях на место преступления выезжает как руководство следственного отдела, так и ОМВД. Планируются следственная ситуация и дальнейшее развитие событий, а также проводятся оперативно-следственные мероприятия, - подчеркнул Дмитрий Анненков.

По итогам заседания боровские силовики договорились продолжать активное взаимодействие и проводить дальнейшие межведомственные совещания для обмена информацией.

Константин ЕРЕМЕНКО

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