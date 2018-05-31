Каменный цветок появится в балабановском сквере воинской доблести

Трудно не заметить, что за последние два года Балабаново преуспел в своем благоустройстве. В городе появляются не только комфортные дворовые пространства, но и общественные зоны. Это именно те места, которые заметны глазу местных жителей и приезжих гостей.

Главный куратор проектов, меняющих облик города и наделяющих его своей индивидуальностью, замглавы администрации Нина ФИЛАТОВА всегда полна идей, часть из которых осуществится уже в обозримом будущем.

В СТИЛЕ МИЛИТАРИ

Первым общественным пространством, и по сей день являющимся центром проведения патриотических праздников, стал сквер Победы. Постепенно он разрастался, и в его границах появились «гражданские» элементы, такие как фонтан, Доска почета и уличная библиотека. С этого объекта в Балабанове был дан старт появлению других объектов военной тематики.

Можно спорить сколько угодно, но присутствие в городе военных частей, а также «служивое» прошлое сегодняшних руководителей города - Сергея СУДАКОВА и Вячеслава ПАРФЕНОВА наложили свой отпечаток на благоустройство территорий. Доказательством этого стала установка ракеты на центральном въезде на улицу Дзержинского, намерения по установке самолета рядом с аэродромом, включение строительства сквера возле воинского захоронения на ул. Коммунальной (рядом с музыкальной школой) в пятилетний план программы «Формирование комфортной городской среды».

ИДЕЯ ПАМЯТИ

Однако самым близким проектом, реализацию которого муниципалитет намерен завершить в 2018 году, станет сквер Воинской доблести на ул. Капитана Королева. Место, где изначально появился закладной камень, а в прошлом году была установлена боевая машина пехоты (БМП), благоустроят с использованием современных технологий.

Изначально на территории, некогда принадлежавшей школе № 1, планировали создание сквера Афганцев. Однако за годы, которые прошли от идеи до реального воплощения, решили расширить значение этого патриотического места, сделав его центром празднования памятных дат участников всех локальных войн и конфликтов, в которых принимали участие российские военнослужащие.

Примечательно, что стена памяти, которая будет здесь установлена, имеет особую историю и технологию производства. Все началось с того, что после смерти знаменитого боровчанина, военного фоткорра Владимира СВАРЦЕВИЧА появилась идея увековечить и его имя как человека, исполнявшего свой профессиональный долг бок о бок с солдатами и офицерами в разных военных конфликтах. В итоге зародилась мысль, которая смогла вобрать в себя всю тематику нового сквера.

ВОЕННЫЕ КАДРЫ

Как рассказывает Нина ФИЛАТОВА, стена памяти будет выполнена в виде фотопленки, на кадрах которой запечатлены участники боевых действий, те, которые попали в объектив Владимира Сварцевича.

- Сначала мы не понимали, как осуществить этот замысел: перенести на камень реальные фотографии. Но потом узнали, что технологии завода «Фрилайт» позволяют сделать это. И тогда мы взяли «лица войны» - фотографии, которые Владимир Савельевич сделал в Чечне, Нагорном Карабахе, Беслане - это его работы; встретились с руководством предприятия, рассказали, что Сварцевич - наш земляк, закончил «первую» школу. И они прониклись этой идеей, помогли нам. В результате был разработан уникальный проект, который наше балабановское предприятие выполнит для сквера, - делится Нина Сергеевна.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Все отобранные фотографии будут перенесены на керамогранит красно-коричневого оттенка, а приступок выполнят в сером цвете. В итоге стена памяти будет гармонично перекликаться со скульптурой «Цветок огня».

- Когда мы встречались по вопросу создания сквера с ветеранами-афганцами, то спросили их: какие у вас самые сильные впечатления от той войны. И они назвали тюльпан, цветущий в афганской степи. Тогда наш скульптор подумал и предложил огненный цветок.

Осуществив этот проект, муниципалитет не просто создаст благоустроенное место для проведения тематических мероприятий. Пожалуй, главное, что таким образом он отдаст дань памяти и сохранит в истории имена прославленных боровчан.

Полностью завершить строительство объекта, а это значит - не только установить стену памяти и еще вторую военную машину, но и выполнить работы по обустройству пешеходных дорожек и освещению, планируют в середине лета.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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