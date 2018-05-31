«Реактивная» свалка

Территория бывшего подпольного цеха в Куприно пугает местных жителей.

Местные коммунальщики взяли курс на активную борьбу со стихийными мусорными завалами. Однако несмотря на то, что в последнее время в этом плане было сделано немало, новые проблемные точки продолжают возникать на карте района. Одним из последних таких мест стало Куприно, жители которого не на шутку встревожились обнаруженными в их деревне залежами непонятных химических препаратов и реактивов.

ВТОРАЯ «ЖИЗНЬ»

Заметив на месте бывшего овощехранилища горы с подозрительным содержимым, в Куприно сразу забили тревогу. Бутылки с самыми разными напитками, от энергетиков до лимонада, непонятные химические препараты и бочки с неизвестным пахучим содержимым - все это оказалось в совершенно открытом доступе.

Как выяснилось, несколько месяцев назад правоохранители «накрыли» подпольный цех, где просроченным товарам продлевали срок годности, а также производили контрафактный алкоголь. После этого территория, по сути, стала заброшенной, а после того, как убрали огораживавший ее забор, все содержимое нелегального производства предстало на всеобщее обозрение и сразу привлекло внимание местных жителей.

Первым делом сюда сразу потянуло детей, которые могли здесь играть, пробовать все эти контрафактные продукты на вкус, поджигать реагенты и опрокидывать емкости с неизвестным содержимым на землю.

Да что говорить про детей, когда даже взрослые не могли устоять, чтобы сюда не заглянуть. Например, нам повстречался Евгений Дмитриевич, приехавший на велосипеде из соседней деревни. Как он нас заверил - из чистого любопытства.

- Брать тут особо нечего. Разве только деревянные ящики, но их с собой не утащишь, - отметил мужчина.

ШУМ НА ОПУСТЕВШЕМ МЕСТЕ

Как рассказывают местные жители, слух о том, что в бывшем овощехранилище творят нехорошие дела, по деревне ходил уже давно. Причем днем за высоким забором не было заметно никаких признаков жизни, и лишь только ночью иногда кто-то видел подъезжающие автомобили. Поэтому когда сюда нагрянула полиция и прикрыла точку, для людей это не стало неожиданностью.

Также как не стали сюрпризом горы оставленного мусора для ОНФ, где достаточно пристально следят за экологической обстановкой в Боровском районе и совсем недавно уже указывали на большое количество у нас несанкционированных мусорных объектов.

Тем не менее, как признаются активисты, свалка в Куприно - одна из самых жутких, что им приходилось видеть. Помимо этого они обратили внимание на имеющийся здесь заброшенный колодец и электрические коммуникации, что тоже может представлять опасность. Впрочем, глава администрации СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ сразу взял ситуацию под контроль.

- Часть этой земли находится в залоге у банка и на это имущество наложен арест. Другая часть относится к особой экономической зоне. Сейчас уже заключен контракт на вывоз этого мусора. Вредных веществ там нет, есть только бочки с какими-то красителями, - рассказал Николай Константинович.

Причем Николай Галенков утверждает, что забор разобрали сами местные жители, после чего начали активно разбирать брошенный товар. И только после того, как стало нечего брать, подняли шум.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

К проблеме активно подключились и на уровне районной власти. Как рассказал заместитель главы администрации района по ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, его сотрудник совместно с представителем Росприроднадзора незамедлительно выехали на место.

- К собственникам будут приняты меры. Предписание на устранение уже выдано, - прокомментировал Алексей Евгеньевич.

Однако учитывая не типичность свалки, не проще ли было не дожидаясь ни чьей реакции, побыстрее самим убрать все эти бутылки и бочки с непонятным содержимым с глаз долой от любопытных прохожих? Но, по мнению прокурора Боровского района Александра ЕГОРОВА, нужно действовать так, как это предписано законом, а в противном случае администрация сельского поселения вполне может получить замечание о нецелевом использовании бюджетных средств.

- Ответственность за ситуации на этой территории несет, прежде всего, собственник, который обязан соблюдать законодательство, - подчеркнул прокурор.

Так что жителям Куприно теперь остается надеяться на расторопность владельцев бывшей продуктовой «реанимации». Пока же им придется держать детей подальше этого места.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Проблема»