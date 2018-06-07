07.06.2018

Бабушка заплатила четыре тысячи «за тараканов»



На территории Балабанова произошло очередное мошенничество, жертвой которого стала местная пенсионерка. Как рассказал представитель ОМВД по Боровскому району, в ее квартиру позвонили две незнакомые женщины, представившиеся сотрудницами ЖКХ. Они якобы пришли по сигналу соседей, которые пожаловались, что к ним из квартиры пенсионерки ползут тараканы и муравьи.

Пока первая «коммунальщица» оправилась с хозяйкой на кухню для проверки, вторая успела обследовать комнату. После ухода незнакомок бабушка обнаружила пропажу 4 тыс. рублей.

В настоящее время ОМВД по Боровскому району занимается расследованием данного преступления.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Криминал»

Иногда они возвращаются

Боровчанину не удалось обворовать жителя Обнинска

Автомобильных воров взяли на месте преступления

Пьяный мужчина избил приятеля

Полицейские изъяли у таксиста героин

Криминальный дуэт обчистил шесть машин в Балабанове
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
08
июня
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление