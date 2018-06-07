Бабушка заплатила четыре тысячи «за тараканов»

На территории Балабанова произошло очередное мошенничество, жертвой которого стала местная пенсионерка. Как рассказал представитель ОМВД по Боровскому району, в ее квартиру позвонили две незнакомые женщины, представившиеся сотрудницами ЖКХ. Они якобы пришли по сигналу соседей, которые пожаловались, что к ним из квартиры пенсионерки ползут тараканы и муравьи.

Пока первая «коммунальщица» оправилась с хозяйкой на кухню для проверки, вторая успела обследовать комнату. После ухода незнакомок бабушка обнаружила пропажу 4 тыс. рублей.

В настоящее время ОМВД по Боровскому району занимается расследованием данного преступления.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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