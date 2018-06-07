Боровчанам поможет московский «рубль»

Как обещал в свое время Остап БЕНДЕР, заграница нам поможет! Именно на это сейчас и надеются власти Боровского района, которым, как и всем остальным в калужском регионе, «засветили» деньги из-за границы родной области, а именно порядка 200 млн рублей из московского бюджета. Такую сумму обещали выделить власти Москвы на улучшение качества жизни своих жителей.

Тот, кто еще не понял, какое отношение это обстоятельство имеет к нам, напомним, что 9 сентября 2018 года пройдут выборы мэра столицы нашей родины. Чтобы у московских дачников, которые вдвое увеличивают население Боровского района с весны до осени, не пропало настроение воспользоваться своим избирательным правом, их решили простимулировать рублем. В данном случае, деньгами, которые московские власти готовы потратить на ремонт дорог, газификацию и прочие блага цивилизации на территориях дачных обществ и деревень Калужской области, где столичные жители имеют недвижимость.

В масштабах Калужской области озвученная сумма не столь велика, чтобы решить все «деревенские» проблемы. Однако и она неплохое подспорье, поскольку с их помощью улучшится качество жизни не только москвичей, но и местных жителей.

Сколько именно от этого «пирога» достанется каждому району, а внутри - поселениям, пока неизвестно, как, впрочем, и перечень работ, который предстоит осметить и начать реализовывать. Однако властям муниципальных образований уже дано поручение провести на своих территориях встречи с председателями дачных обществ и старостами деревень, чтобы понять, кто в чем нуждается.

Анна КНЯЗЕВА

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