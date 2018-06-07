Чем обернется «реформа» боровских ярмарок?

Голода в ближайшее время, слава богу, не предвидится. Однако некоторые изменения в привычные процедуры закупок питания боровчан могут быть внесены силами местных администраций. А все потому, что в намерении поддержать местного производителя, маячит риск свести на нет идею ярморочной торговли.

На минувшей неделе глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ побывал на сельхоз ярмарке в районном центре, а уже в понедельник на рабочей планерке делился своими впечатлениями от увиденного. Как оказалось, такая уличная торговля ему не понравилась: товар дорогой и сомнительного качества, а главная идея - привлечение к продажам калужских фермеров, утонула в продуктах, произведенных в других областях и государствах.

Такое положение дела Николая Александровича вовсе не устроило, и он даже назвал создание условий для торговли приезжим предпринимателям «вымыванием денег» из Боровского района. По его мнению, в дни ярморочной торговли у местных бизнесменов падают продажи, а власти района, в первую очередь, должны помогать тем, кто работает на территории Боровского района и платит здесь налоги.

Эту мысль поддержал и глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, сообщив, что по просьбам местных предпринимателей они сократили проведение уличных ярмарок с ежемесячных до квартальных. А замглавы администрации Балабанова Михаил ИВАНОВ согласился, что товар, привозимый в муниципалитеты, далек от качественного и дешевого, а также вполне заменяем продукцией сетевых магазинов.

Исходя из этого, Николай Калиничев дал поручение пересмотреть организацию рынков выходного дня, поставив главной задачей - привлечение боровских производителей. Однако насколько удачным станет такой подход - неизвестно. Ведь если учесть, что встать у прилавка со своим товаром может любой, то из этого следует, что боровским производителям и раньше никто не мешал реализовывать его внутри района. А если пойти вглубь истории, и вспомнить первые ярмарки в Балабанове, то там жители вообще жаловались на цены именно боровских фермеров.

Очевидно, что решение в данной ситуации найти будет непросто, поскольку боровчан никто не заставит покупать товар по неугодной им цене, даже если он произведен на просторах малой родины. Следовательно, самим фермерам придется либо снизить цены, либо продолжать обиженно стоять в сторонке.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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