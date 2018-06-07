Николай Гусев проголосовал за свои заслуги

Первое присуждение балабановской медали обернулось скандалом.

Когда в Балабанове появилась идея учредить нагрудный знак «За заслуги перед городом», никто и предположить не мог, что уже первое рассмотрение кандидатов станет не просто сложным, а скандальным. Депутатский корпус буквально раскололся надвое, обсуждая: имеет ли действующий депутат право на «заслуженность».

ПЕРЕСМОТР «ДЕЛА»

Медаль, которую Городская Дума Балабанова утвердила в 2018 году, предназначается для людей, внесших особый вклад в социально-экономическую жизнь муниципалитета. Причем получить ее может даже не житель города, лишь бы главное условие - особые заслуги были налицо.

По сути, данная награда - это выражение признательности, не имеющее материальной составляющей. За ней нет даже 10 тыс. рублей, прилагаемых к каждому благодарственному письму Главы города, которые ежегодно вручают десяти особо отличившимся балабановцам 12 июня. Но этот финансовый момент, как и другие, уже возникшие на пути к признанию заслуг, в недалекой перспективе местные парламентарии намерены пересмотреть.

К этой доработке их подтолкнула сама жизнь, преподнеся нежданный «подарок» в виде скандала, в котором пришлось принять участие всему представительному органу муниципалитета.

ЗНАК «ЧЕТЫРЕХ»

Вручить первые медали в год 405-летней истории поселения - символично. А потому, как только заказ на изготовление знака «За заслуги перед городом Балабаново» был выполнен, Глава города Сергей СУДАКОВ объявил о приеме документов соискателей награды. Пытаясь сгладить углы, медаль под номером один Сергей Алексеевич предложил передать в Музей истории города. Однако этот шаг не избавил хорошую идею от неприглядных последствий.

31 мая на официальном заседании Городской Думы депутаты рассмотрели список заявленных кандидатов на медаль. Их оказалось четверо. Трудовой коллектив школы №1 выдвинул на награждение своего директора - Людмилу КНЯЗЕВУ, сотрудники Дома культуры - Василия БАЛАБИНА, долгие годы возглавлявшего это муниципальное учреждение. Администрация города заявила технического директора ООО «СВ-Дубль» Сергея СВИРИДЕНКО, без участия которого, по словам замглавы администрации Нины ФИЛАТОВОЙ, не обходится ни один крупный муниципальный проект по линии благоустройства. Администрация и профсоюзный комитет школы №3 предложили наградить депутат Городской Думы Николая ГУСЕВА.

Первые три кандидатуры получили большинство голосов депкорпуса без замечаний, а вот ситуация с Николаем Гусевым вышла за грань корректности, которую поначалу все пытались не переступать.

ВЫБИРАЯ СЕБЯ

Виктор ЛОКТЮХИН, заявляя на награду своего коллегу, перечислил, за что он заслужил признательность города: «за результативную работу по созданию комфортной среды проживания горожан, систематическую благотворительную помощь ветеранским организациям, жителям, школе, за большую совместную работу с депутатами, Почетными гражданами города, государственными службами по решению проблем очистки реки Страдаловки» - значилось в сопроводительной записке. В этой ситуации можно было бы спросить: почему за все перечисленные заслуги Николая Ивановича не выдвинули все эти организации, а только школа №3, директор которой имеет весьма теплые отношения с кандидатом на награждение? Но в данном случае на это дипломатично решили не обращать внимание, задумавшись над другим: насколько этично депутатскому корпусу присуждать одну из первых наград города своему коллеге - действующему народному избраннику? Ведь при таком раскладе к концу пятилетнего срока полномочий представительный орган может хорошенько трясануть грудью и сыграть неслабый перезвон наградами «за заслуги», врученными самим себе!

Однако сам «представленный» ничего предосудительного в этой ситуации не нашел, заявив, что утвержденное недавно Положение не запрещает действующему депутату быть отмеченным за заслуги. В подтверждение своей «правоты» Николай Гусев начал зачитывать «финансовую ведомость», напоминая забывчивым коллегам, сколько денег он уже направил на помощь городу. В финале своего спича народный избранник пообещал в ближайшем будущем еще деньжат.

Но это выступление возымело обратный эффект: те, кто считал, что деньги - не повод раздавать «признание», а также сторонники мнения, что действующий депутат не может быть соискателем награды, тем более при выдвижении своими коллегами, только укоренились в правильности первоначального решения. Не собрав нужного количества «голосов» поддержки, Николай Гусев в последний момент не выдержал и сам поднял за себя руку. Но даже этот отчаянный жест не помог спасти ситуацию, поскольку перевес голосов оказался на другой стороне.

Как только тема оказалась «закрыта», оскорбленный в своих лучших чувствах Николай Иванович со словами «вам тут и без меня голосов хватит», покинул заседание Думы, в повестке дня которого еще оставались вопросы.

Председатель Думы Сергей СУДАКОВ даже не стал его удерживать, очевидно, как и все остальные, спрогнозировав этот уход заранее.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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