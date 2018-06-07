Главный на деревне

В Совьяках рады активным жителям.

Издревле на селе самым главным и уважаемым человеком, стоящим на переднем плане сельских проблем, был староста. Отрадно, что относительно недавно в Боровском районе была возрождена эта нужная общественная должность, направленная на то, чтобы деятельные граждане могли более эффективно проявлять организаторские качества и помогать местной администрации в благоустройстве общественного пространства. Результаты воплощения в жизнь института старост оценить достаточно сложно, ведь найти человека, который добровольно и безвозмездно возьмет на себя роль связующего звена между властью и населением, не всегда бывает просто.

Тем не менее в некоторых поселениях есть наглядные примеры того, каким должен быть успешный сельский староста. Например, в СП Совьяки таковым вполне можно назвать полковника милиции в отставке, чернобыльца и ветерана боевых действий Николая КРИВОЩАПОВА из деревни Козельское.

НЕ ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ

Николай Васильевич начал выполнять функции старшего деревни гораздо раньше официального введения этого звания в Боровском районе. Уже 2010 году он, будучи пенсионером МВД, решил отстаивать интересы односельчан и работать на развитие Козельского - тихой маленькой деревушки, где такой опытный и уважаемый человек оказался просто находкой. К тому же среди соседей Николая Васильевича уже давно было принято, если что-то случается, первым делом искать помощи у него. Так что, вступив в должность старосты, для него, по сути, ничего даже не поменялось - только хлопот стало чуть больше.

- Для меня боровская земля достаточно много значит. Проходя службу в МВД, я курировал этот район и успел его полюбить, к тому же здесь проживали мои родственники. Поэтому, выйдя в отставку, обосновался именно здесь. Тогда деревня была в плачевном состоянии, но постепенно мы с нашей инициативной группой и жителями начали приводить ее в порядок, - отмечает Николай Кривощапов.

Его активность и деловые связи, умение увлечь и мобилизовать членов общественного совета и жителей помогают решать многие накопившиеся проблемы. Так, за эти годы удалось добиться постановки на кадастр границы населенного пункта, утвердить названия улиц и нумерацию домов, заменить опоры и провода электросети, провести уличное освещение, отсыпать щебнем внутридеревенские дороги. В настоящее время идет обустройство плотины и берегов реки, а в ближайшем будущем должна появиться площадка для сбора жителей и проведения спортивных и детских игр (соответствующее место под нее выделено администрацией СП Совьяки), а в перспективе планируется разбить парк.

Но это далеко не полный список, чего удалось добиться и того, что есть в планах у жителей Козельского и Николая Васильевича. Для этого ему приходится постоянно держать связь с чиновниками всех уровней, писать кому-то обращения, звонить и договариваться о тех или иных мерах поддержки.

СЛУЖИВЫЕ ЛЮДИ

О своей роли в жизни Козельского староста говорит достаточно скромно, подчеркивая, что эту работу он ведет в соответствии с положением об общественном совете деревни и при активном участии своих заместителей - полковника в отставке, члена Союза писателей России Виктора ПЛЕСКАЧА и полковника внутренней службы в отставке Владимира ВЕДЕНЯПИНА. В общем, команда «полковников» здесь подобралась серьезная и целеустремленная, поскольку именно так привыкли действовать служивые люди - ставить цели и двигаться к их выполнению.

Как признается Николай Васильевич, многолетний стаж в силовых ведомствах помогает его команде и в нынешней ипостаси - это и организаторские качества, и умение находить с людьми общий язык и, наконец, способность принимать верное решение в сложных ситуациях и доводить начатое до конца.

А иметь дело им приходится с целым комплексом жизненно важных вопросов, в том числе - оказывать содействие местной власти; привлекать жителей к работам по благоустройству и улучшению санитарного состояния деревни и т.д. А чтобы не выступать в роли частного лица, Николай Васильевич добился получения удостоверения старосты и теперь обращается в различные инстанции как официально уполномоченный представитель своей деревни.

Кстати, именно Кривощапов сделал хорошей традицией приглашать на ежегодные собрания жителей Козельского сотрудников администрации, дорожной службы, лесничества, депутатов района и сельского поселения и т.д. Для людей это стало отличной возможностью задать боровским властям ряд интересующих и актуальных вопросов и довести до них свои претензии.

Николай Васильевич нередко выступает организатором и при подготовке других мероприятий. Так, по его инициативе в 2016-2017 годах были проведены совещания и встречи старост с главой администрации Боровского района, руководством ОМВД, а также с представителями Калугаэнерго, обнинских и боровских электросетей.

В ДЕРЕВНЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗЛАДА

Ежегодно Николай Кривощапов готовит к собранию жителей Козельского подробный отчет об итогах работы возглавляемого им Совета общественного управления, где, помимо того, что уже сделано, озвучиваются дальнейшие перспективы и имеющиеся проблемы.

Так, достаточно болезненно в Козельском относятся к охране окружающей среды. В частности, это касается состояния прилегающего леса, где немало сухостоя, и протекающей рядом речки, на берегу которой сегодня строится жилье. Также актив деревни просит власти наладить более тесный контакт с участковым и инспектором пожнадзора. Требуют люди и большего участия в обустройстве Козельского от зарегистрированных здесь коммерческих предприятий. И это лишь малая часть тех моментов, что обычно поднимает Николай Кривощапов и адресует присутствующим на сходе районным руководителям.

Однако важно не только ставить перед властью актуальные вопросы, но и помогать ей их устранять, а для этого Николаю Васильевичу приходится постоянно общаться со своими соседями, в чем-то их убеждать и договариваться.

- Моя главная задача- сделать так, чтобы не было разлада внутри деревни. А все остальное мы стараемся поэтапно решать, - подчеркивает он.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

В общем, местным жителям вместе с Николаем Васильевичем удалось добиться многого, однако предстоит сделать еще больше, ведь под «боком» находится Боровский участок особой экономической зоны «Калуга», где уже начинаются работы по развитию инфраструктуры, а это значит, что будет развиваться и Козельское.

Так что планы у населенного пункта огромные, и их реализации способствует налаженное тесное взаимодействие с главой администрации СП Совьяки Николаем ГАЛЕНКОВЫМ.

- Николай Константинович всегда старается прислушиваться к мнению наших жителей, пусть даже эти разговоры иногда проходят достаточно эмоционально. Бывает, что приходится критиковать его подчиненных, но я стараюсь, чтобы эта критика всегда оставалась конструктивной, - говорит староста. - У нас выработалось хорошее взаимопонимание, и в меру своих возможностей он, его заместители и специалист администрации по нашему, «митяевскому, кусту» Валентина АРЕВКИНА нам содействуют и помогают.

Со своей стороны, Николай Галенков также всегда готов поддержать настроенных на конструктивный диалог инициативных граждан, поэтому по возможности старается оказывать поддержку активисту из Козельского.

- Конечно, мне бы хотелось, чтобы таких людей, как Николай Васильевич, в наших населенных пунктах было больше. Территория у нас большая, и охватить всех очень сложно. Основная задача старосты - чтобы людям жилось легче, тем более что они хорошо знают всех жителей и волнующие их проблемы, - отметил Николай Константинович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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