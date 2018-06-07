Ямочная зона

Большегрузы «убили» дорогу в деревне Куприно.

Когда стало известно, что в сельском поселении Совьяки разместится промышленно-производственная площадка «Калуга», то многие в Куприно и Козельском вздохнули с облегчением - соседство со столь крупным и серьезным объектом непременно должно помочь развитию их территории. Однако когда там, наконец, начались строительные работы, то жизнь местных автомобилистов превратилась в настоящий кошмар.

Пока особая экономическая зона в СП Совьяки находится только на стадии становления. Тем не менее, уже в этом году или, в худшем случае, в следующем, власти планируют подвести сюда все необходимые коммуникации: энергетику, канализацию, газ. Поэтому работа в нынешний летний период здесь будет вестись самая активная.

Впрочем, уже с ранней весны мимо Куприно постоянно курсируют грузовики, превращая их дорогу в месиво из грязи. Однако даже после того, как на улице стало сухо, на качестве трассы это сказалось не сильно - она по-прежнему «убита». По словам жителей, ранее их заверяли, что данные работы не отразятся в худшую сторону на их комфорте: дорожное полотно отремонтируют, прежде чем пустят по нему машины, а также установят на нем защиту от пыли. Однако пока этим и не пахнет, а вокруг лишь сплошные колдобины.

- Обещали нам золотые горы, показывали красивые картинки! Но что в результате? Раздолбили последнюю деревенскую дорогу! Сейчас, видимо, запретили ездить днем, так они теперь это делают ночью, - негодует местная жительница Татьяна Сергеевна.

Дошло до того, что люди, чтобы утром можно было выехать на работу, сами лопатой разравнивают разбитые участки. Причем в Куприно уже и не вспомнят коммунальщиков, наведывавшихся сюда в последний раз. Правда, один такой случай все-таки точно был - когда ночью застрял большегруз, то пришлось приезжать заделывать яму, в которую он угодил. Этим все тогда и ограничилось.

Как отмечает глава администрации СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ, проблема заключается в том, что дорога имеет областное значение, поэтому и обслуживать ее должны представители Калуги. Что касается претензий граждан в связи с невыполненными обещаниями, то, по его словам, нужно еще немного подождать.

- Сейчас готовится проектная экспертиза. Это все будет, но не сразу, и какое-то время все равно должно пройти. А если прямо сейчас дорогу сделать, то пока не завершено строительство, ее опять всю разобьют, - отметил Николай Константинович.

Тем не менее, как рассказал нам заместитель главы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ, жалоб от людей поступает очень много, поэтому местные власти стали искать вместе с «Калугадорзаказчиком» совместное решение по выходу из ситуации.

- Необходимо принять какие-то меры, чтобы, пока там ездят большегрузы, дорога поддерживалась в нормальном состоянии, - подчеркнул Алексей Евгеньевич.

А в перспективе, когда возведение промышленно-производственной площадки завершится, здесь должна уже появиться асфальтированная трасса. Так что для местных жителей самое главное - подойти к этому счастливому событию с еще не окончательно угробленным личным транспортом.

Константин ЕРЕМЕНКО

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