«Борьба со снегом» до сих пор лежит на улицах Боровска

Несмотря на то, что на улице уже давно стоит теплая летняя погода, вдоль некоторых боровских дорог еще можно увидеть «зимний след» - горы пескосоляной смеси вперемешку с грязью, убирать которые пока никто не торопится.
Всю зиму и раннюю весну коммунальщики активно посыпали дороги и тротуары реагентами, создавая комфорт для водителей и пешеходов. Однако теперь плоды их работы легко заметны в самых разных районах города - там, где вместо того, чтобы собрать и вывезти все эти зимние остатки, их просто смели на обочину и оставили в виде засохших куч.
Именно такую картину по весне обнаружил местный житель Александр ГРОМОВ на улице Фридриха Энгельса, где у него имеется дачный участок.
- Раньше они собирали все в мешки, а затем их убирали, а теперь просто сметают все на обочину! Хочется спросить у властей города, почему все это не вывозят? - негодует Александр Константинович.
Возможно, он не возмутился бы так сильно данной ситуацией, если бы рядом не находился берег реки Протвы, ведь вся эта пыль и грязь постепенно ветром заносится в водоем, заболачивая его. А ведь летом сюда приходят купаться люди.
Тем не менее, такую же картину в виде неубранного песка можно увидеть не только на улице Фридриха Энгельса, но и на Коммунистической, где засыпали даже посаженную в прошлом году возле моста газонную траву. Дорожников вовсе не смутило, что совсем рядом находятся административные здания города и района. Поэтому не удивительно, что вскоре они все-таки получили от властей поручение убрать это безобразие.
Как отметил заместитель главы администрации Боровска - начальник отдела муниципального хозяйства Дмитрий ГОРОШКО, по правилам, смет нужно строго собирать и вывозить. Работа эта закреплена за ИП Кузнецовым, и ее контроль ведется на постоянной основе, но за всем, как говорится, не углядишь.
- Они нам еще оказывают помощь в благоустройстве, поэтому могли где-то не успеть или просто забыть вывезти. Хотя у нас есть комиссия, которая выходит на место и смотрит качество уборки, но иногда можно что-то не заметить, - пояснил Дмитрий Борисович.
Поэтому жителям, замечающим на дорогах Боровска подобные картины, он советует звонить в администрацию, где затем обратят внимание подрядчика на конкретный проблемный адрес. Тем более что взаимодействие местных властей и коммунальщиков налажено вполне неплохо, и меры реагирования могут быть приняты достаточно оперативно.
Впрочем, по словам Дмитрия Горошко, в ближайшее время весь зимний мусор в любом случае постараются окончательно утилизировать, чтобы его не размывало дождем и не разносило ветром.