Нечистое дело

Балабановцы подозревают ООО «СпецТранс» в сжигании ТБО.

Ситуация с вывозом мусора в Балабанове давно стоит весьма остро. Это касается тарифов на услугу, реконструкции площадок для сбора мусора и его транспортировку. Однако обособленно в это ряду значится ситуация с обслуживающей город организацией ООО «СпецТранс».

Она уже привлекала к себе внимание депкорпуса, для которого стало неожиданностью наличие в границах муниципалитета мусоросортирующег предприятия. И вот, спустя полгода, уже горожане забили тревогу, обвинив ООО в сжигании ТБО и обслуживании «москвичей».

СО ВСЕХ СТОРОН

На заседание Городской Думы Балабанова, состоявшееся 31 мая, пришли жители улицы Лермонтова, которые, показывая фото, обвинили ООО «СпецТранс» в сжигании бытовых отходов в ночное время. По словам местных жителей, открытое горение и вонь на весь микрорайон они видят и ощущают регулярно, но исключительно в темное время суток.

Горожане уверены, что руководство ООО, позиционирующее предприятие как исключительно мусоросортирующее, откровенно обманывает и жжет под покровом ночи то, что везут к ним караваны мусоровозов.

Кроме этого жители ул. Лермонтова частенько отмечают, что далеко не все эти машины принадлежат «СпецТранс», и заявляют о частых визитах сюда транспорта с московскими номерами. В этом люди усматривают косвенное подтверждение своего предположения о том, что ООО «сортирует» не только боровский мусор, но и соседский - подмосковный.

Как тут же было замечено депутатами, на данное предприятие жаловались и военные. По их словам мусорное предприятие привлекает к себе больших птиц, в частности чаек, которые кружат над отходами именно в том месте, где военные самолеты заходят на посадку в аэропорт «Ермолино».

ЗАПАЛИЛИ

На следующий день представители Гордумы и замглавы администрации Михаил ИВАНОВ отправились навестить «СпецТранс» без предупреждения. Маршрут был хорошо знаком, поскольку зимой директор ООО Александр ТЕЛЬНОВ сам организовывал «экскурсию» на предприятие, уверяя, что никаких нарушений у него нет. Несмотря на работу конвейера по подаче ТБО, депутаты тогда усомнились, что мусор здесь только сортируется, а также спрогнозировали работу ООО на столичный регион.

На сей раз лента, поставляющая мусор для переработки, стояла. Как прокомментировал представитель предприятия, виноваты в этом «соседи» - предприятие, от которого ООО «запитано». Энергоснабжение восстановливается ночью, тогда и оборудование работает. Однако судя по копям ТБО, это оборудование бездействует давно. В противном случае, откуда бы взялось столько отходов с «электрифицированной» ночи до полудня - времени визита незваных гостей.

Прогулявшись по территории, комиссия ко всему прочему обнаружила не только скопление пожароопасных древесных отходов, но и два вырытых котлована. В одном из них, с отчетливым запахом гари, «гости» обнаружили наспех присыпанные следы горения и до черноты обугленную глину. При этом сотрудники ООО упорно отрицали факт сжигания мусора, а наличие двух искусственно созданных углублений объяснили намерением обустроить «бассейн для ребят, чтобы в жару могли помыться».

За что именно руководство «СпецТранс» настолько не возлюбило своих «ребят», что решило создать им условия для личной гигиены в нескольких метрах от гор вонючих бытовых отходов, визитеры допытываться не стали. Однако, все увиденное - безусловный повод для прокуратуры обратить внимание на условия труда здешних сотрудников. А вместе с этим «пройтись» по соблюдению требований экологического законодательства, а также соответствия фактического бизнеса заявленному.

Надеемся, что надзорные органы оперативно отреагируют на сигнал, который им подали местные жители и редакция «Недели».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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