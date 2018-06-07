Вячеслав Парфенов: «Руки чешутся» приступить к новым проектам!

12 июня Балабаново отметит свой очередной День рождения. К этому празднику муниципальные власти успели проделать большую работу в сфере благоустройства, теплоснабжения и других направлениях жизни города. Однако впереди еще много планов, которые только предстоит осуществить.

Обо всем этом в канун торжества мы поговорили с главой администрации Вячеславом ПАРФЕНОВЫМ, команда которого идет нога в ногу со своим руководителем.

СОВМЕСТНО ВО БЛАГО

- Вячеслав Викторович, вы возглавляете исполнительный орган Балабанова уже более двух лет. На этот раз, в каком настроении вы подходите ко Дню города?

- В отличном! У нас налажена работа с депутатским корпусом, много что получается в плане совместной работы. Никто не тянет на себя «одеяло», все работают в одном направлении - на удовлетворение потребностей наших горожан. И в плане ремонта дорог у нас все получается, и по благоустройству, начала работать программа «Комфортная городская среда». В прошлом году мы с большинством депутатов неплохо по ней отработали, и в этом у нас тоже большие планы. Отремонтируем более пяти придомовых территорий (сейчас документы находятся на торгах), доделаем две общественные зоны, работы по которым были начаты в прошлом году, и приступим к первому этапу нового объекта - на улице Кооперативной. Объем финансирования более 20 млн рублей, это не касаемо тех бюджетных средств, которые выделены на благоустройство тротуарных дорожек на улицах 50 лет Октября (вдоль центральной проходной «спички») и Боровской (вдоль домов №1 и №3).

Также нам удалось добиться решения одной из больших дорожных проблем - капитального ремонта автодороги А-108: от «Сказиса» до пересечения с трассой М-3. Спасибо за эти министру дорожного хозяйства Калужской области Ольге Владимировне ИВАНОВОЙ и «Калугадорзаказчику». Что касается участка улицы Южной, примыкающей к въезду в тоннель, то до конца месяца мы отремонтируем и его, используя внебюджетные средства.

ВТОРОЙ ПРОКОЛ

- Пока сам тоннель остается для города проблемой. Но, насколько известно, уже намечается сдвиг.

- Да, сейчас формируется техзадание на проектирование нового тоннеля, к концу года, я надеюсь, будет готов проект, и в 2019-м, с началом реконструкции М-3, действующий сейчас будет обустроен для пешеходов, а рядом сделан второй прокол под железной дорогой с двумя полосами движения. Сейчас предполагается, что его высота будет 5,2 метра, будем думать, как ограничить движение большегрузного транспорта.

- Зачем нам такая высота тоннеля? Ведь проблема города заключается не в том, что фуры не могут проехать, а в пробках, которые возникают из-за одностороннего движения.

- Это концептуальное решение, и на совещании мы озвучивали, что нам такая высота не нужна. Достаточно четырех метров, чтобы могла проехать пожарная машина с лестницей. Еще есть время, чтобы внести изменения, будем работать.

С УЧЕТОМ ПРОШЛОГО

- В 2018-м году Балабанову повезло стать одним из «пионеров» программы «Комфортная городская среда». Благодаря ей действительно много хорошего удалось сделать на придомовых территориях. Однако ситуации «хотели как лучше, а получилось, как всегда» избежать не удалось. Я говорю о неудачном проектном решении по строительству экопарковок. На этот год работы спланированы с учетом прошлогодних ошибок?

- К сожалению, у нас были ошибки, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Действительно, экопарковки не везде получились. Например, на улицах Дзержинского, Лесной и 50 лет Октября при строительстве технология не была нарушена, подрядчик посадил траву, и она успела укорениться. Там все нормально. А вот на ул. Боровской, скорее всего нарушения имели место, и трава не взошла. Но мы сейчас ведем претензионную работу по данному объекту. Вполне возможно, парковочную зону позже заасфальтируем. Теперь у нас есть опыт, и мы его учли при формировании проектов этого года. От экопарковок мы уйдем.

В 2018 году на придомовые территории у нас заложено 8,7 млн рублей. Но я думаю, удастся сэкономить на торгах и на эти деньги благоустроить небольшие площади на улицах Московской, Коммунальной и ДРП.

НЕ ОПУСКАЯ РУК

- Придомовые территории ощутимо меняют облик города, но все же эта работа локальная, больше заметная жителям конкретных адресов. А вот общественные пространства - дело на благо всех горожан. В прошлом году коренные изменения коснулись пустыря на улице Гагарина, где была построена первая очередь сквера: появились спортивная и детская игровая площадки. С каким настроением ваша команда подходит к реализации второго этапа строительства, учитывая, что некоторые малые формы «благодарные» горожане уже сломали?

- Не скажу, что от такого опускаются руки, но неприятно, конечно. Понятно, что дети постарше - тоже дети, и хотят играть на площадке. Но надо учитывать, на какой возраст рассчитаны эти конструкции. Нам местные жители жалуются, что ночами на качелях взрослые горожане качаются, детство, наверное, вспоминают. Но мы не можем удовлетворить в одном месте все возрастные потребности. Будем работать дальше и надеяться, что люди начнут ценить то, что для них делаем. К счастью, таких непонятливых у нас немного.

В этом году у нас заложено 3,7 млн рублей на этот объект. Там будут сделаны освещение, озеленение, роликовая дорожка, и мы поставили перед собой задачу к 1 сентября этот сквер полностью достроить. Но нам еще предстоит переговорить с владельцем здания бывшего Дома быта по поводу ремонта фасада, чтобы он не портил общий вид.

- Перед администрацией стоит еще одна задача - строительство тротуара до поликлиники, который горожане выбрали на рейтинговом голосовании.

- Если честно, уже руки чешутся приступить к реализации этого проекта. Там много проблем с водоотведением, но мы их решаем. Хочется выполнить задуманное, чтобы, наконец, этот «пятак» был благоустроен. Пешеходную дорожку мы надеемся построить к 1 сентября, а на следующий год продолжить строительство, которое протянется до бывшего военного городка.

К тому времени планируем, что подрядчик завершит строительство углового дома - это тоже одно из больных мест города. Его сдача намечена на сентябрь 2019 год. Одновременно этим мы решим проблему обманутых дольщиков на улице Заречной.

Если говорить в общем о планах по гагаринскому полю, то уже в августе-сентябре начнется строительство школы на тысячу мест, а в 2019-м - детского сада на 220 мест.

ВОДНЫЙ ПУТЬ

- Пожалуй, самой острой проблемой для Балабанова остаются водоснабжение и водоотведение.

- Это так. Я неоднократно говорил, что пожалел о решении передать водное имущество города «Водоканалу». Надо было искать другие пути, например, концессионера. Сейчас у города есть концессионное соглашение по линии теплоснабжения, и мы ни разу о нем не пожалели. Пусть из бюджета мы ежегодно вносим свою долю в размере 35 млн руб., но это не те сумасшедшие деньги, которые раньше выделяли муниципальному КТС на оплату газа и содержание штата, при условии нескончаемых проблем, в том числе, и с руководством предприятия, нечестно использовавшего бюджетные средства. Сейчас горожане получают качественную услугу, поскольку концессионер проводит капитальную замену тепловых подстанций и сетей. У нас были некоторые проблемы по линии благоустройства - после земляных работ тепловики в прошлом году оставляли за собой разрытые газоны и сломанный асфальт, но мы постарались решить и этот нюанс.

- Ну, обратно все, что отдали, городу новый собственник уже не вернет, придется искать другие решения, и они, к сожалению, зависят не только от муниципальной власти. Вообще у данного вопроса есть две точки зрения: одни считают, что необходимы новые скважины, поскольку имеющиеся не способны удовлетворить потребительский спрос; другие - что объема ресурса достаточно, в том числе и на перспективу, надо только порядком реконструировать сети и скважины. Каково ваше мнение и каков у города «водный» путь?

- Ситуация с водой действительно двоякая. С одной стороны, сегодняшнего объема воды в целом хватает. Но трубы, которые идут со стации обезжелезивания в Кочетовке, и сети, проложенные внутри города, не выдерживают высокого давления, поскольку двадцать лет не менялись. Понятно, что не хватает финансирования, и материально-техническая база изношена, но надо просто работать. Поэтому я считаю, что основная проблема Балабанова в водном вопросе - руководство местным представительством «Калугаоблводоканал». Под лежачий камень вода не течет.

Недавно мы встречались с руководством этого госпредприятия, вместе побывали на объектах и набросали план работы. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды в город, в течение лета мы проведем анализ скважин, расположенных на ул. Дзержинского, возможно, будем бурить дополнительную. Потом будем «закольцовывать», чтобы подавать ресурс абонентам, если вдруг возникают проблемы на Кочетовке.

КОНЦЕССИОННЫЙ ПЛАН

- А какова перспектива решения проблемы канализования города?

- Что касается водоотведения, то единственным правильным решением является реконструкция КНС в бывшем военном городке. Там есть где разгуляться: построить сначала блок на 7,5 тыс. кубов, коллектор по гагаринскому полю через лес, переключить на них часть города. Потом построить второй блок такого же объема и подключить уже оставшиеся объемы города. Такими образом, мы сможем уйти от очистных «спички».

- Это означает, что город автоматически уходит от идеи завести свои стоки на районные очистные в Русинове после их реконструкции?

- Этот вариант для нас - полумера, он не решает полностью проблему Балабанова. Не стоит забывать, что и предприятия, которые расположатся в особой экономической зоне «Калуга», будут туда сбрасывать свои стоки. Поэтому, построив коллектор до Русинова, мы могли бы завести туда только часть от всего объема наших стоков. Поэтому мы решили идти другим путем.

- Насколько затратен этот путь?

- Объем инвестиций в этот проект - порядка 910 млн рублей. Есть группа компаний «Протеп», которая в рамках частной инициативы хочет заявиться и построить эти очистные сооружения. Мы вместе с представителями «Водоканала» побывали на аналогичном объекте, реализованном ими в другом городе, и он всех устроил по ряду показателей.

Сейчас нам предстоит провести ряд переговоров с региональными министерствами, и, предположительно, к концу мы заключим с ними концессионное соглашение. Городской бюджет в этом проекте не участвует, все траты берет на себя концессионер, который получает на 25 лет очистные в управление. В прогнозном плане заложен рост тарифов на 10% первые три года, что в общем не сильно ударит по карману наших горожан, но избавит муниципалитет от одной из давних проблем. Если нашим планам ничто не помешает, то первую очередь на 7,5 кубов мы планируем открыть уже в 2019 году.

- Замечательно, что муниципалитет к своему очередному Дню рождения так много сделал и построил себе новые планы. Раз вы пребываете в таком отличном расположении духа, может, что-то доброе скажите горожанам?

- В первую очередь я хочу поблагодарить наших жителей за их инициативность. Ведь многие проекты, которые мы реализовываем, - это просьбы и предложения граждан. Я всегда открыт и рад общению с людьми, готовыми нам подсказать, в каком направлении необходимо двигаться, чтобы город становился более благоустроенным.

Вот, к примеру, в следующем году, когда построим новый тоннель, хочется обозначить стелами три въезда в город. Мы разработаем техзадание, а потом, с учетом заслуг и исторических аспектов Балабанова, объявим конкурс для горожан.

А сейчас я хочу поздравить наших жителей с Днем города, пожелать им здоровья, счастья и любви к своей малой родине.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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