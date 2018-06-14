Боровские чиновники сами напишут в ОНФ

Работа по ликвидации стихийных свалок, которую подбросили Боровскому району активисты Общенародного фронта, идет к победной черте. Как было отмечено на планерке в минувшую среду, из 34 проблемных мест, отмеченных на интерактивной карте ОНФ, осталось 29.

Однако, по словам главы администрации Михаила КЛИМОВА, активисты сами перестали успевать за работой администраций.

- Мы все свалки «отработали», материалы по ним предоставили, но с карты они до сих пор не убраны, - возмутился градоначальник.

Свое критическое замечание добавил и замглавы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ. По его словам, общественники стали «зажигать» на своей карте маячки, обоснованность которых не всегда объективна:

- Кто-то пожаловался: навозом пахнет - они сразу на карту этот сигнал! С таким подходом у нас скоро ни одного хозпредприятия не останется.

Выслушав недовольство коллег, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ предложил свое решение: написать в ОНФ письмо, поблагодарить его активистов за проделанную работу, а также запросить точные критерии отбора проблемных мест для занесения в карту. Этот шаг, считает он, упростит взаимную работу на благо Боровского района.

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