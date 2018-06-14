Боровские чиновники сами напишут в ОНФ

Работа по ликвидации стихийных свалок, которую подбросили Боровскому району активисты Общенародного фронта, идет к победной черте. Как было отмечено на планерке в минувшую среду, из 34 проблемных мест, отмеченных на интерактивной карте ОНФ, осталось 29.
Однако, по словам главы администрации Михаила КЛИМОВА, активисты сами перестали успевать за работой администраций.
- Мы все свалки «отработали», материалы по ним предоставили, но с карты они до сих пор не убраны, - возмутился градоначальник.
Свое критическое замечание добавил и замглавы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ. По его словам, общественники стали «зажигать» на своей карте маячки, обоснованность которых не всегда объективна:
- Кто-то пожаловался: навозом пахнет - они сразу на карту этот сигнал! С таким подходом у нас скоро ни одного хозпредприятия не останется.