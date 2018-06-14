Землю для многодетных приходится искать

Когда, будучи президентом, Дмитрий МЕДВЕДЕВ пообещал каждой многодетной семье дать земельный участок, в Боровском районе ликовали - уж где, а тут-то земли предостаточно, чтобы каждый попадающий под эту категорию смог стать обладателем бесплатных десяти соток от государства.

Но в действительности оказалось, что один из крупных районов Калужской области уже вынужден изыскивать земельные наделы для больших семей, и работа эта становится весьма непростой.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Как рассказала замглавы администрации Боровского района Лидия АРЕШКИНА, контролирующая, в том числе, и земельные вопросы муниципалитета, процесс предоставления участков многодетным семьям идет, но перспектива просматривается мутно.

Из 872 человек, вставших на очередь за «президентскими» сотками в 2012 году, 454 уже получили наделы в деревнях Сатино и Красное. Сейчас ждут предложений 424 семьи, и, как отмечает Лидия Анатольевна, большого роста очередников не ожидается из-за изменений требований к претендентам на бесплатную землю:

- С 2108 года в условия по предоставлению земли многодетным был добавлен еще один пункт. Теперь встать в очередь семья может только в том случае, если она нуждается в улучшении жилищных условий. Из-за этого с начала текущего года число очередников увеличилось всего на три человека.

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Ужесточение требований к претендентам на получение бесплатной земли как-то слабо стыкуется с общегосударственной идей поддержки многодетных семей. Ведь добавившееся требование оставило и оставит без «подарка» сотни ячеек общества только в Боровском районе. Отразится ли такой поворот «заботы» на цифрах демографии, местные чиновники пока не задумываются, поскольку сейчас есть вопрос и поважнее.

В списке очередников более четырёхсот человек, а участков, готовящихся к предоставлению в 2018 году, только тридцать пять! Если даже представить, что очередь не увеличится, то 389 человек все равно остаются не удел.

Администрация района, конечно, продолжает поиск «точечных» участков, которые можно предоставить данной категории граждан, но глобально такой подход проблемы не решает. Как заметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, справиться с ней помогут только собственники земель, имеющие большие площади. Если они каким-то образом передадут их муниципальному району, то, изменив вид назначения, землю можно будет раздать многодетным семьям.

Как отметила Лидия Арешкина, задача усложнена тем, что губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ дал указание выделять эти участки недалеко от социально значимых объектов, таких как школы и детские сады. А потому свободные земли, например, на территории СП Асеньевское в данном случае не рассматриваются.

Однако Николай Калиничев резонно отметил, что жизненные ситуации бывают разными, а потому, вполне возможно, что какие-то семьи, напротив, захотят получить земельный участок подальше от городской суеты.

- Мы не собираемся никого заставлять идти на эти земли. У людей всегда есть выбор. Но, вдруг, для кого-то этот вариант окажется привлекательным. Думаю, в этом случае мы никак не нарушим указание губернатора. Ели же земли окажутся невостребованными, у нас будет резерв, - резюмировал Николай Калиничев.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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