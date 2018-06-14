Держать ритм!

Ворсинские барабанщики гремят на всю область.



Вот уже 7 лет в Доме культуры села Ворсино существует коллектив «Импульс», юные участники которого научились виртуозному исполнению на самых разных ударных инструментах.

Причем руководитель этого проекта Олеся ЕРМИНА не останавливается на достигнутом и готовит своих подопечных к штурму новых вершин.

«УДАРНЫЙ» ПУТЬ

Сегодня этот ансамбль хорошо известен во всей Калужской области, и за 7 лет своего существования его успели полюбить многие, кто хоть раз слышал эти неповторимые барабанные звуки. Глядя на этих ребят, даже не верится, что в столь юном возрасте они научились такому мастерскому и слаженному исполнению на всевозможных ударных инструментах.

А начиналось все с того, что в ворсинском ДК появился кружок барабанщиков, руководителем которого стала Олеся Ермина. С детства она занималась игрой на фортепиано и народным вокалом, однако, как это часто бывает, неожиданно нашла себя совершенно в другой сфере, правда, тоже музыкальной.

- Я поехала поступать в Тверское музыкальное училище, а там набор на фортепиано уже закончился. Мне предложили перевестись туда через год, а пока поучиться на вокальном отделении, - рассказывает Олеся Маратовна. - Что касается ударных, то мне они никогда не нравились, и я даже не могла подумать, что это станет моим основным направлением. Но у меня был друг-барабанщик, и однажды я ради интереса попросила его научить играть на барабанах. А он говорит: «Иди лучше к педагогу, пусть он тебя научит». Я так и сделала, а уже через пару месяцев перевелась на отделение ударных инструментов.

Так Олеся Ермина нашла свое призвание, а в 2011 году в ворсинском доме культуры начала обучать детей премудростям игры на барабанах, показывала, как правильно держать палочки, создавать с их помощью мелодичные композиции и т.д. Интерес к этому среди местной молодежи оказался достаточно высоким, однако обучение владению ударными - достаточно сложный и трудоемкий процесс, поэтому остались самые целеустремленные и музыкально талантливые ребята - они-то и составили костяк «Импульса».

РАЗНООБРАЗИЕ РИТМОВ

Сейчас участники ансамбля - желанные гости на многих праздничных мероприятиях, проводимых в нашем регионе, и именно их выступление зачастую становится «гвоздем» программы. Однако достигать этого приходится путем упорных и долгих репетиций, причем не только в стенах ДК, но и дома. Репертуар коллектива постоянно расширяется, Олеся Ермина не боится экспериментировать с новыми жанрами и идеями - это и расслабляющий стиль чилаут, и этнические барабаны, и взрывной рок, и многое другое.

На постоянной основе у нее занимаются около 12 детей, а самым старшим из них по 12-15 лет. Их можно считать уже вполне опытными артистами, которые не боятся публики и привыкли к регулярным концертам. Барабаны давно превратились для них из обычного хобби в нечто большее, без чего они уже не могут себя представить. А вот Олеся Маратовна, по ее признанию, очень трепетно относится к каждому выступлению своих учеников, словно это их первое появление на сцене.

- Я всегда за них очень переживаю. А когда мы вместе выходим играть, то руки от волнения порой трясутся больше, чем у ребят, - отметила она.

За те годы, что юные музыканты провели в «Импульсе», они стали одной большой дружной семьей, а постоянное участие в крупных мероприятиях привило им привычку относиться к своей деятельности с повышенной ответственностью. Тем не менее, шутки и смех на занятиях Олеся Ермина, как вполне демократичный руководитель, никогда не запрещает и привыкла общаться с подопечными не как строгий педагог, а, скорее, как старший товарищ. Кстати, помимо управления ворсинским ансамблем, она является еще и директором ДК в совхозе Победа, поэтому остается лишь удивляться, откуда у нее столько энергии, чтобы регулярно уделять должное внимание всем своим сферам деятельности.

БАРАБАНЩИК ГУРЬЯНОВ

Немалую роль в развитии «Импульса» оказывает руководство сельским поселением Ворсино в лице главы местной администрации Георгия ГУРЬЯНОВА. Даже само возникновение данного коллектива было идеей не только тогдашнего директора ворсинского ДК Владимира ЗАХВАТОВА, но и Георгия Ивановича. К тому же, необходимо было не просто выделить помещение для репетиций, а приобрести весьма дорогостоящие инструменты. В администрации Ворсина пошли на этот шаг, создав все условия, которые нужны для полноценного музыкального развития детей.

Кстати, Георгия Гурьянова вполне можно считать одним из самых больших почитателей творчества «Импульса».

- Как я могу не быть поклонником этого ансамбля, если он создан в том числе по моей инициативе? - говорит Гурьянов. - Ребята сначала учились играть, а теперь у них все получается, и они успешно представляют наше поселение на разных площадках. Так что они молодцы, и дай Бог им успехов!

А вот директор ДК Ворсина Алесья ШИЛОВА отмечает не только высокое исполнительское мастерство команды ворсинских ударников, но и их уникальность для нашего региона, поскольку барабанщиков подобной направленности и притом столь высокого уровня в Калужской области просто больше нет.

- Они, безусловно, являются нашей гордостью и участвуют во всех концертах Дома культуры. С Олесей Ерминой у нас полное взаимопонимание, и, помимо руководства данным коллективом, она еще у нас поет. У нее очень красивый голос, и она выступает на многих наших мероприятиях. Что касается «Импульса», то он образовался в первую очередь благодаря Георгию Гурьянову. Тем более что Георгий Иванович имеет музыкальное образование и сам в свое время играл на барабанах.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

В последнее время ученики Ерминой ведут активную гастрольную деятельность. Их всегда рады видеть на сценах Подмосковья, Калуги, фестивалях «Этномира», в их коллекции уже имеются серьезные награды. Так, недавно они стали лауреатами фестиваля «Угра. XXI век» в Козельске, а одно из последних их достижений - гран-при международного конкурса «Звезды нового века», проходившего в Московском Дворце молодежи. Кроме того, «Импульсу» присвоено звание народного коллектива.

При этом Олеся Маратовна планирует не останавливаться на достигнутом и готовит ребят к новым музыкальным испытаниям, тем более, московские организаторы оказались настолько впечатлены ярким выступлением ворсинцев, что теперь хотят открыть специальную номинацию непосредственно для барабанщиков.

Еще одной ее целью является попадание на проекты по поиску юных талантов, которые организуют федеральные телевизионные каналы. Однако участие в них стоит немалых денег, поэтому коллектив очень сильно нуждается в спонсорах, готовых поспособствовать тому, чтобы об «Импульсе» узнали во всей стране.

А пока молодые ворсинские ударники продолжают совершенствовать свое мастерство, и, возможно, для многих из них это послужит первой ступенью для большой творческой карьеры. Но какой бы путь они в итоге ни выбрали, барабаны останутся для них неотъемлемой частью их жизни.

Константин ЕРЕМЕНКО

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