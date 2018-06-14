На три фронта

Боровские поселения отгуляли свои дни рождения.

Минувшая неделя в Боровском районе выдалась загульной. Помимо государственного праздника - Дня России, здесь отметили сразу три местных. 10 июня Ермолино отметил свой День города, а Кривское - День деревни. Двумя днями позже, 12 июня по аналогичному поводу гуляли в Балабанове.

ДВЕ ТОЧКИ

День деревни Кривское открыли детские «веселые старты» и спортивные соревнования для более взрослых ребят. Также местные команды футболистов сразились в мини-турнире.

Не обошлось и без традиционной торжественной части, где руководители поселения выступили с приветственным словом, поздравили родителей, х за прошедший год родились дети, и тех, кто лучше всех содержит свои придомовые территории. Кроме того, слова благодарности прозвучали в адрес детей из студии «7 нот», ставших лауреатами международных конкурсов, и семей, отметивших в этом году круглые даты своего бракосочетания.

Затем настал черед музыкальных выступлений, в ходе которых перед публикой предстали местные творческие коллективы. Основной площадкой для праздника являлась сцена на школьном стадионе, однако еще одной точкой сосредоточения всеобщего внимания стала парковая зона, расположенная возле администрации поселения. Именно там была организована выставка художественных изделий и большой концерт хора «Сударушка».

Как отметил директор местного ДК Евгений МУСАТОВ, все прошло в весьма дружественной и позитивной обстановке, и он сам как зритель остался очень доволен.

ОСОБО ЯРКИЙ

Гвоздями развлекательной программы в Ермолине стали известный обнинский артист Игорь МИЛЮКОВ и ансамбль «Кураж» продюсерского центра Игоря КУМИЦКОГО.

Что касается торжественной части, то здесь были удостоены поздравления пары, отметившие золотую свадьбу, семьи, родившие третьего ребенка, а также активные жители города, причем среди них были как взрослые, так и дети.

Однако 12 июня ермолинцы праздновали не только День рождения своего города, но и День России. В связи с этим звучало много патриотических песен и прошел флешмоб, участники которого держали в руках российский флаг.

Также на мероприятии побывали представители городской и районной власти, в том числе глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ. Все они поприветствовали ермолинцев, поздравив их с этим знаменательным событием.

По словам директора городского ДК «Полет» Натальи СУДАРЬКОВОЙ, в этом году День города получился наиболее ярким и запоминающимся.

ДОЖДЛИВЫЙ ПРАЗДНИК

Балабанову в этом году с погодой не слишком повезло, а потому организаторам праздничных мероприятий пришлось на ходу вносить коррективы в программу. Так, спортивные соревнования семей в этот день отменили из-за дождя. По этой же причине ряд детских развлекательных программ, конкурсов и мастер-классов пришлось перенести с улицы в стены Дома культуры.

Там жюри подвело итоги первого городского конкурса поделок из картонных коробок, на который балабановские семьи представили необыкновенно красивые и интересные работы. А в фойе ДК нашлось место для проведения квеста для малышей и бумажного шоу для всех, кто может радоваться обыкновенным конфетти.

Тем не менее, на уличной сцене прошла официальная часть, назначенная на вечернее время. В ней приняли участие руководители Балабанова - глава города Сергей СУДАКОВ и глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ. К ним присоединились их коллеги из Боровского района - Анатолий БЕЛЬСКИЙ и Николай КАЛИНИЧЕВ.

По традиции, в этот день были вручены подарки и грамоты особо отличившимся горожанам, а также впервые в истории поселения вручены памятные знаки «За особые заслуги перед городом Балабаново».

Иван КРЕЧЕТ

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