Территория под контролем

Администрация СП Асеньевское ведет борьбу с нерадивыми земельными собственниками.

Квартирный вопрос, как известно, для городских жителей является одним из самых животрепещущих, а вот в сельских поселениях краеугольным камнем порой становится вопрос земельный, поэтому местным властям приходится уделять ему повышенное внимание.

Особенно тщательно эту работу приходится вести в СП Асеньевское, в состав которого входят 38 населенных пунктов.

ЗАДАННЫМ КУРСОМ

Следить за тем, чтобы земельные наделы не зарастали травой и поддерживались в приличном состоянии, - дело не самое простое, тем более, если их очень много. Но в СП Асеньевское данный процесс вполне налажен. В первую очередь, это относится к личным подсобным хозяйствам жителей, а вот что касается сельхозугодий, то здесь немалую поддержку оказывают калужские ведомства, создающие специальные проверочные комиссии. Например, в прошлом году был наказан штрафом собственник 11 гектаров, которые мало того, что не использовались по назначению, так еще и заросли кустарниками.

Активно следят за данной сферой и представители районной власти. В прошлом году в боровских поселениях осуществлено 57 проверок соблюдения земельного законодательства, в результате чего выдано 45 предписаний и взыскано 502 тысячи рублей. Семь владельцев добровольно отказались от своих участков общей площадью в 211 гектаров. В нынешнем году масштабы этой деятельности должны только увеличиться, и планируется проверить как минимум 63 участка на 375 гектарах.

В администрации Боровского района не раз отмечалась важность такой работы, позволяющей более эффективно использовать сельскохозяйственные площади. Тем более что эту задачу, как одну из самых приоритетных, поставил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. Поэтому ненеудивительно, что районные чиновники всеми силами стараются выполнить указания по наведению порядка в земельном вопросе.

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ

Еще одной актуальной темой для всех поселений является самозахват территорий, и в этом вопросе боровский отдел земельных и имущественных отношений взаимодействует с Росреестром. Однако проблема заключается в том, что штрафы за это совсем не большие, а на устранение нарушения дается целый год.

При этом некоторые особо предприимчивые граждане даже идут на подделку документов. Как рассказали в прокуратуре Боровского района, в прошлом году в отношении группы лиц судом был вынесен обвинительный приговор за попытку завладеть мошенническим способом участками в СП Асеньевское.

- Их приобретали в основном москвичи, получавшие через своих знакомых информацию о том, что можно дешево оформить землю в Боровском районе. 10-15 соток уходили за 150 тысяч рублей за сотку, - рассказывает старший помощник прокурора Боровского района Ирина БУЛЕЙКО.

Схема, по словам Ирины Анатольевны, была следующей - изготавливалась подложная печать администрации, делались фальшивые кадастровые паспорта. Затем их отдавали в Росреестр, один из сотрудников которого впоследствии стал фигурантом данного уголовного дела.

- По Земельному кодексу, гражданам предоставляется возможность регистрировать право собственности на основании выписки из похозяйственной книги, подтверждающей, что участок всегда принадлежал конкретному гражданину. Удалось установить, что они просто брали бумагу, заносили туда информацию о том, что выписка дана на основании похозяйственной книги, хотя на самом деле ее даже не существовало. В ряде случаев фигуранты привозили свидетельства прямо в Москву и отдавали их человеку, никогда даже не видевшему Боровский район, - пояснила Ирина Булейко.

В результате судебного разбирательства незаконно приобретенные владения были изъяты, после чего встал вопрос о взыскании суммы, равной рыночной стоимости этих территорий, в случаях, когда они оказались перепроданы добросовестным покупателям. Причем, как подчеркивают в прокуратуре, вполне возможно, что эта история не уникальна, поэтому при поступлении соответствующих обращений из других поселений правоохранители обязательно ими также займутся.

Кстати, некоторое время назад похожий инцидент произошел в Совьяках, когда двое мужчин подделали постановление районной администрации о предоставлении им в собственность более трех гектаров земли. Выйти на след мошенников тогда удалось в первую очередь благодаря внимательности руководителя администрации поселения Николая ГАЛЕНКОВА, заподозрившего что-то неладное в документах и сообщившего об этом стражам порядка.

Что касается упомянутых попыток мошенничества в СП Асеньевское, то, как отметила глава местной администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА, ей это сложно как-то комментировать, поскольку данные факты происходили еще до ее назначения на нынешнюю должность. Тем не менее, она тоже старается тщательно следить, чтобы не возникало каких-либо сомнений по поводу той или иной справки.

- Я здесь человек еще новый, поэтому во всем приходится дотошно разбираться - смотреть документы, проверять оригиналы. Кому-то из жителей это может не нравиться, но что поделать? Это вынужденная мера, - призналась Ирина Николаевна.

А ПЛАТИТЕ ЛИ ВЫ НАЛОГИ?

Помимо поиска нарушителей и контроля надлежащего состояния земли, важна еще и своевременная уплата по ней налогов, ведь именно это служит основным источником доходов боровских поселений. По словам Ирины Жильцовой, в СП Асеньевское недоимка по налогам в прошедшем году доходила до 2 миллионов рублей, что для скромного муниципального бюджета составляет весьма существенную сумму. Поэтому борются с подобными явлениями ее подчиненные всеми доступными способами - разъяснительными беседами, уговорами и предупреждениями.

- Наши специалисты стараются работать с такими людьми. Когда кто-то приходит к нам за справкой или за чем-либо еще, то первым вопросом к нему будет: «А платите ли вы налоги?» - рассказывает Ирина Жильцова.

Такой подход приносит весьма существенный результат. Прошлым летом, в том числе благодаря такому подходу, удалось добиться от должников более чем 200 тысяч рублей налоговых поступлений. Немалую помощь в этом направлении оказывает и районная комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, регулярно вызывающая должников «на ковер».

Кстати, полномочия по выделению наделов теперь находятся в руках администрации Боровского района, которая таким образом может контролировать, чтобы в этом направлении все было законно и прозрачно. Единственной проблемой пока остается определенная несогласованность между районными чиновниками и администрациями поселений.

- Когда человек обращался к нам напрямую, то мы знали, что эта территория теперь отдана, и она у нас на контроле. А если выделяет район, то мы об этом можем быть не в курсе, и нас никто не оповещает, где и кому дали участок, - отмечает Ирина Николаевна.

Хотя в целом, по ее словам, востребованность в земле у граждан в последнее время снизилась, и заниматься сельским хозяйством сегодня не так горят желанием, как раньше. Однако нет сомнений, что интерес к фермерству обязательно вновь пойдет вверх, поэтому усиленный контроль в данной сфере лишним не будет.

Константин ЕРЕМЕНКО

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