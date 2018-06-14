14.06.2018

На столбе написано



Благоустройство населенного пункта, как порядок в доме: без каждодневной уборки долго не протянет. А потому, если местные администрации не будут изо дня в день следить за каждым углом своего муниципалитета, то рано или поздно в одном из его углов соберется куча мусора.

К слову, с этой бедой - несанкционированными свалками поселения в последнее время справляются. Настойчивые граждане, конечно, не уступают в этом противостоянии и создают новые захламленные места, но их ликвидация - уже дело времени, поскольку сам процесс отлажен.

Такого же рывка от руководителей муниципалитетов теперь ждут в другом направлении, а именно в борьбе с настенной и «столбовой» рекламой. Именно той, которая постоянно облепляет стены домов и прочих зданий, автобусных остановок. фонарных столбов, а за неимением этого - стволов деревьев.

На еженедельной планерке, которая, несмотря на начало рабочей недели в среду, все же состоялась в администрации Боровского района, Николай КАЛИНИЧЕВ поставил перед своими коллегами новые цели. Теперь их взор должен упасть именно на такую незаконную рекламу.

То, что предстоящая работа будет потруднее, чем борьба со свалками, тут же подтвердил глава администрации Кривское Алексей МАКСИМЕНКО. Он рассказал, как по дороге на работу ежедневно читает прикрученное проволокой к столбу объявление о продаже бетона. По словам чиновника, эти доски с незатейливой, но откровенно наглой рекламой постоянно снимают, но через несколько часов новые таблички с тем же предложением появляются на прежнем месте.

Понятно, что к каждому столбу сотрудника администрации не приставишь, следовательно, поймать за руку нарушителя благоустройства нереально. А обозначенные на табличках номера телефонов не служат доказательством того, что именно его владелец подпортил внешний вид конкретного населенного пункта.

В общем, как главы администраций будут бороться с тем, что на столбах написано, остается только гадать. Правда, недолго: уже на следующей планерке замглавы администрации Боровского района по экономическим вопросам Станислав ФИЛИППОВ должен будет доложить промежуточные результаты этого противостояния.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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