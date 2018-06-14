Бюджетных должников возьмут «на каранадаш»

На днях начальник балабановского финотдела администрации Наталья ГУСАКОВСКАЯ отчиталась по исполнению бюджета 2017 года, а также за первый квартал года текущего. Но если прошлогодняя отчетность не вызвала никаких вопросов, то к данным трехмесячного периода уже поступили дополнительные запросы на уточнение.

За первый квартал 2018 года бюджет города Балабаново пополнился на 50 351 тыс. руб., причем из них только 1110 тыс. руб. - безвозмездные поступления, остальное - собственные доходы.

Наибольшую часть этого «заработка» составили налоги на имущество (44%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (19%), налоги на совокупный доход (9%), а также доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (7%).

Расходы балабановского бюджета за первый квартал составили 39 120 тыс. руб., и в основном пошли на общегосударственные вопросы (34%), содержание сферы ЖКХ (20%), а также на дорожное хозяйство, культуру и спорт (совокупно 33%).

Муниципальный долг, который город имеет в банке, составляет 45 млн рублей. Как пояснил глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, все «свободные» деньги они отправляют на кредитный счет, дабы сократить процент за пользование потраченными средствами.

В целом доклад об исполнении бюджета за первый квартал 2018 года не вызвал нареканий. Однако председатель бюджетной комиссии Владимир ЖИГАНОВ заявил, что в нем не хватает информации о дебиторской задолженности перед городским бюджетом. Подробно рассказать о том, кто и сколько задолжал муниципалитету, Наталью Гусаковскую попросили через месяц, на июньском заседании Городской Думы.

Со своей стороны, администрация пообещала исполнить поручение и даже расширить его - доложить о положении дел на муниципальном предприятии «Коммунальные тепловые сети», которое второй год занимается исключительно взысканием долгов с неплательщиков из числа физических и юридических лиц и которое Вячеслав Парфенов пообещал-таки закрыть в 2018 году.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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