Евгений Гуров: «За действия ермолинской администрации я отвечаю своей головой»

В конце прошлого года администрацию города Ермолино возглавил Евгений ГУРОВ. С одной стороны, это не слишком большой срок, но с другой - достаточный для того, чтобы наметить планы и приступить к решению многих здешних проблем. Мы поговорили с Евгением Александровичем и узнали, какие перспективы ждут поселение в ближайшее время.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА ДОЛЖНА ПОВЫСИТЬСЯ

- Евгений Александрович, у вас за плечами немало лет работы в местной исполнительной власти. После того, как вы ее возглавили, изменилось ли что-то принципиально в вашей деятельности?

- Главное отличие в существенно возросшей ответственности. За все сказанное и сделанное нашей администрацией я сейчас отвечаю свой головой. Поэтому приходится щепетильно относиться ко всем вопросам, стоящим на повестке дня, и все те обещания, которые я дал жителям при назначении главой и на моем отчете, буду стараться решить в текущем году.

- Значительную часть бюджета Ермолина составляют дотации. Есть ли у вас видение того, каким образом можно развивать собственные доходы поселения, привлекая сюда новых инвесторов?

- Мы надеемся расширить дорогу, идущую вдоль земель, принадлежащих агропромышленному парку «К-АГРО» по улице Заречная. Это должно положительно сказаться на привлечении новых предприятий на те участки, что пока остаются незанятыми. Также, на этих землях, по нашей информации, ГП «Калугаоблводоканал» планирует приступить к реконструкции канализационных сетей, поэтому инвесторы смогут без проблем к ним подключиться, что скажется на улучшении инвестиционной привлекательности городского поселения.

- А есть ли сегодня со стороны бизнеса хоть какой-то интерес к Ермолино?

- Пока он в первую очередь исходят от уже имеющихся у нас организаций, планирующих расширять свое производство за счет его размещения на новых наших территориях. Это тоже должно положительно отразиться на наполняемости местного бюджета.

В ОЖИДАНИИ КОНЦЕССИОНЕРОВ

- Когда вы только стали главой администрации, многие подчеркивали важность того факта, что вы являетесь жителем города Ермолино. Это действительно вам помогает в работе?

- Безусловно для меня имеет большое значение, то что я здесь живу. Это позволяет лучше понять, что волнует наших жителей, поскольку мне хорошо знакома территория поселения и его проблемные точки.

- Одной из таких точек можно назвать состояние местных тепловых сетей и нарекания жителей к деятельности предприятия «ЕТС». Ранее вы озвучивали идею пойти по пути Балабанова и Боровска и тоже привлечь концессионеров. Идет ли процесс воплощения в жизнь этой идеи?

- Данный вариант сейчас обсуждается, и в ближайшее время с потенциальными концессионерами будет организована встреча. В общем, мы движемся в этом направлении и определенная работа проводится также на уровне Министерства строительства и ЖКХ. Нам бы очень хотелось войти в следующий отопительный сезон вместе с концессионерами. Мы со своей стороны постоянно мониторим и предоставляем в соответствующие службы всю информацию о деятельности и состоянии теплосетей, чтобы можно было сделать все необходимые экономические расчеты.

- Еще одна актуальная тема - это реализация программы «Создание комфортной городской среды», на которую вы планировали получить около 5 миллионов рублей. Насколько эти ожидания осуществимы?

- То, что было у нас запланировано, остается в силе. В настоящий момент определены дворы, ожидающие благоустройство в рамках данной программы. Это ул. Гагарина, 2, 4, 6; ОПХ, 1, 3; ул. Русиново, 214. Вся проектно-сметная документация подготовлена и уже прошла проверку. Сейчас заключаются соглашения на выделения нам средств, после чего на торгах будут определены подрядчики.

Что касается того благоустройства, что мы намерены выполнить за счет собственного бюджета, то все документация также составлена и в ближайшее время мы выставим эти контракты на торги. В частности, это касается пешеходной дорожки вдоль домов 3, 5, 7 по ул. Гагарина. Решен вопрос и с продлением транспортного маршрута до ул. Мичурина, 40 - пока там стоит временная конструкция, но скоро мы приведем остановочную площадку в порядок.

- А что ждать домам, чьи жители тоже хотели быть в «Комфортной городской среде», но в этом году в нее не вошли?

- Изначально список дворов, включенных в программу был гораздо больше, но мы исходили из выделенных средств и были вынуждены его сократить. Тем не менее, надеюсь, что в будущем очередь до них тоже обязательно дойдет. Кроме того мы не откажемся от обещаний, данных в рамках выбора общественных территорий, которые люди хотели бы видеть благоустроенными. Будем стараться, чтобы уже в этом году они были выполнены.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

- Достаточно острой проблемой в Ермолине остается ситуация с канализационными стоками. Стоит ли надеяться, что ее удастся решить?

- Те стоки, что поступали на рельеф в связи с неисправностью канализационной насосной станции на улице Урицкого, на сегодняшний день устранены. Причиной аварии было попадание в оборудование инородного предмета. Мы постарались оперативно отреагировать и направили запрос в ГП «Калугаоблводоканал» и в Министерство природных ресурсов и экологии.

Если говорить в целом о взаимодействии с Калужским водоканалом, то есть определенные вопросы и жалобы жителей. Администрация городского поселения со своей стороны сообщала в Калугу о том, что Ермолинский участок, на наш взгляд, не достаточно укомплектован средствами оперативного устранения аварийных ситуаций. Например, недавно в Русиново пришлось более суток ждать машину со специальной техникой, поскольку местному водоканалу не удалось справиться своими силами. Тем не менее, мы надеемся, что после ожидаемой реконструкции Ермолинской канализационной системы, подобные ситуации не должны возникать. Во всяком случае, количество засоров должно существенно уменьшиться.

- Какие первоочередные задачи сегодня стоят перед вашей администрацией?

- Однозначно это благоустройство нашего городского поселения. Не забываем мы о своевременной подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду. Также мы будем продолжать следить за тем, чтобы жители получали коммунальные услуги надлежащего качества и в полном соответствии с требованием законодательства. В общем, Ермолинцы хотят видеть наш город благоустроенным, чистым, с нормальными дорогами и тротуарами, и мы приложим все силы, чтобы оправдать их ожидания.

Беседовал

Константин ЕРЕМЕНКО

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