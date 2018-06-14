Окно раздора

Михаил Климов пообещал разобраться с голыми мужчинами.

Баня в Боровске, пару лет назад капитально отремонтированная за 11 млн рублей, должна была нести горожанам только радость общения и чистоту тел. Однако недавно она оказалась центром весьма «грязной» ситуации, разделившей мужчин и женщин на два враждующих лагеря.

«КАРТИНКИ» ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Поводом для противостояния стали фотографии, которыми на страницы соцсети поделилась Дарья ПАФНУТОВА. На них - одно окно в городской бане и несколько сменяющих друг друга в кадре голых мужчин. Свою серию фотографий возмущенная женщина прокомментировала так: «Это нормальная городская баня в г. Боровске??? Я с ребенком приезжаю к дедушке и наблюдаю такую картину каждые выходные. Пора уже меры какие-нибудь предпринимать. А ещё -голыми ходят на речку купаться».

Ну, как говорится, не пойман - на речку не ходил. Но и того, что запечатлела камера, оказалось вполне достаточно, чтобы раздуть костер войны, в который полетели поленья с обоих сторон банного казуса.

ВОЙНА ПОЛОВ

Первыми на этот пост отреагировали мужчины. Одни возмущались, дескать, совесть иметь надо - голых людей в бане фотографировать, другие сокрушались - скоро в уличный туалет не сходишь, того и гляди с камерой тебя там поджидают. Но женская половина пользователей соцсети нашла, что ответить на такие выпады. Во-первых, отметила, что никто специально в засаде с камерой не сидел и не поджидал. Учитывая смену «голышей», легко можно понять, что светятся они в окне регулярно, и увидеть их бренные тела может практически каждый прохожий. Во-вторых, открывать окна в общественной помывочной - неприлично, поскольку обнаженная натура ниже пояса может попасться на глаза не только взрослой женщине, но и детям. И, в-третьих, детей поблизости довольно много, поскольку мимо откровенной боровской бани проходит дорога к детскому саду.

Как это часто бывает в любом скандале, незаметно перешли на личности, обсудили достоинства и недостатки друг друга, потом вернулись к сути спора - открытому окну. Ведь, как видно на фото, стекла первого этажа закрыты белой пленкой, чтобы даже желающие подсмотреть за голыми мужчинами женщины не смогли этого сделать. Но беда в том, что оно открыто!

Отвечая на это, мужчины-банщики пригрозили, чем смогли, а именно продолжать «светиться» в квадрате оконной рамы. Делать это, по их заверениям, они попросту вынуждены, поскольку по итогу потраченных 11 миллионов рублей на капремонт общественной помывочной вентиляция в бане не работает!

ГЛАВНЫЙ ПО БАНЕ

На роль третейского судьи в этом споре «Неделя» решила позвать главу администрации Боровска Михаила КЛИМОВА. Он, конечно, не тратил внушительную для Боровска сумму на капремонт бани (это произошло при его предшественнике Станиславе ПИСАРЕВЕ), но именно его рука лежит на замке муниципального кошелька, из которого может обломиться пара монет на необходимые работы.

То, что отремонтированная баня до сих пор требует финансовых вложений, глава администрации подтвердил. Но вот заявление о недействующей вентиляции его изрядно удивило. Дабы не промахнуться с ответом, он даже взял тайм-аут, чтобы уточнить информацию у работников бани. Те подтвердили - все в действии. Тем не менее, отрицать факт открытия окна в мужском отделении никто не стал.

- Вентиляция работает во всех помещениях бани, и я считаю, что данная ситуация - это исключительно вопрос воспитания. Окно открывают взрослые мужчины, и они прекрасно понимают, что их могут увидеть люди с улицы, в том числе и дети. Сотрудники бани проведут работу с посетителями, а чтобы впредь закрыть этот вопрос - установят там дополнительный занавес.

Между тем, хочется напомнить горячим боровским мужчинам, что они живут не в глухой деревне, а в районном центре, где в открытое окно банного отделения их может увидеть кто угодно. И если даже они относятся к той категории граждан, которым скрывать нечего, то это вовсе не означает, что остальные должны принимать такую же жизненную позицию.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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