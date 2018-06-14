Огородный кошмар

В Ермолине водоканал четвертый месяц не может устранить аварию.

Как известно, далеко не все боровские коммунальные службы отличаются оперативностью. Особенно много нареканий в этой плане есть у жителей Ермолина, многие из которых весьма недовольны работой местного представительства госпредприятия.

Наиболее вопиющей можно назвать ситуацию на территории возле городской бани, где еще с зимы стоит озеро из канализационных стоков, но ликвидировать его никто не торопится.

КОРМЛЕНИЕ ОБЕЩАНИЯМИ

Прорыв канализационной трубы произошел под землей прямо под расположенными здесь дачными участками. Как рассказывают местные жители, берега зловонной реки сейчас немного отступили назад, а в пиковый момент было настоящее бедствие - фекальные воды затопили огороды людей и распространяли невыносимый запах на всю округу.

Когда авария только произошла, люди были уверены, что ее устранят достаточно быстро, ведь в двух шагах от сюда находится офис ермолинского Водоканала, обитателям которого явно не доставляет удовольствие находиться в соседстве со зловонной рекой, и каждый день чувствовать идущие от участков фекальные «ароматы». Однако, похоже, они в чем-то ошиблись - во всяком случае, на дворе уже июнь, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

- С февраля месяца они кормят нас обещаниями. Сказали, что переключатся на вторую линию, но даже когда они это сделали, ничего не изменилось - как была эта лужа, так она и осталась, - рассказывает один из ермолинских дачников Георгий Александрович.

По словам мужчины, так и не дождавшись никакой реакции, он решил обратиться к начальнику боровского участка «Калугаоблводоканала» Александру МАМОНОВУ, но не встретил с его стороны понимания.

- Мамонов разговаривал со мной так, как будто я ему проиграл в карты тысячу долларов! Основной его посыл (во всех смыслах этого слова) был таков, что нужно ждать,когда освободится техника, а когда она это будет - неизвестно. Но если какая-та авария происходит в центре города, то ее тут же стараются устранить и техника у них находится. А для нас ее никогда нет! - негодует Георгий Александрович.

ТРОЕ НА ВЕСЬ ГОРОД

Об этой проблеме прекрасно осведомлены и в городской администрации, но там вынуждены лишь разводить руками. Как признался заместитель градоначальника Ермолина по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ, сейчас в ермолинском участке водоканала осталось всего три слесаря, а всех остальных сократили. Да и с оборудованием тут просто беда. Единственная ассенизационная машина - и та несправна. Так что с такими ресурсами надеяться на оперативность работы предприятия не приходится.

- Я понимаю, когда в связи с оптимизацией уходит бухгалтерия. Но операторы и мастер все равно должны оставаться. Все-таки ермолинский участок подзаброшенный, хотя в наши очистные сооружения сходит канализация со всего района. Если бы нам еще не помогал Мамонов, то вообще было бы глухо,- отмечает Александр Александрович.

Что касается начальницы ермолинского участка ГП «Калугаоблводоканал» Ольги ПОЗДНЯКОВОЙ, то нам сложно судить, насколько эта молодая девушка компетентна в вопросах коммунального хозяйства, однако нельзя не признать, что искусством бюрократической казуистики она овладела в совершенстве.

Ольга Борисовна сначала отказывалась нам что-либо говорить, ссылаясь на то, что должна согласовать это с калужским руководством, а также требовала от нас письменного запроса. Но затем все же высказалась.

- Мы не забыли про этот порыв. Он стоит у нас на контроле в ожидании техники, которую нам дают из филиала. Данная сеть расположена на самовольно захваченных участках. Мы разговаривали зимой с жителями о том, чтобы был обеспечен подъезд, но этого не было сделано, - отметила Ольга Борисовна.

Правда, местные дачники, пришедшие вместе с нами поговорить с начальницей, тут же опровергли эти слова, заявив, что всегда были готовы предоставить необходимый доступ к месту аварии. Да и участки эти находятся здесь еще с советских времен, и пусть они никак юридически не оформлены, это еще не повод не решать проблему уже четвертый месяц.

Константин ЕРЕМЕНКО

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