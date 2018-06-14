В Балабанове больше нет вокзала

Со второго раза администрации удалось уговорить депутатов.

В начале года в Балабанове разразился скандал по поводу намерения администрации переименовать свое имущество, а именно здания городского вокзала. Тогда идея исполнительного органа не нашла поддержки депутатского корпуса и только привлекала внимание руководства Боровского района и прокуратуры.

Однако спустя несколько месяцев депкорпус изменил свое решение, проголосовав в конце мая за добровольный отказ от статуса социально и стратегически важного объекта.

ОБРАТНОЕ МНЕНИЕ

На майское заседание Городской Думы Вячеслав ПАРФЕНОВ повторно вынес вопрос об изменении наименования объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования. В частности, было вновь предложено из наименования «нежилое здание вокзала» исключить последнее слово: в списке имущества города сам объект на привокзальной площади должен был остаться, но уже без статуса «вокзал».

Парадоксально, но если в прошлый раз депутаты восприняли данное предложение в штыки, вынудив Вячеслава Парфенова снять вопрос с обсуждения, даже не рискуя выносить его на голосование; то в мае лишь один депутат остался верен своей позиции.

Таким образом, подавляющим большинством Гордума позволила исполнительно-распорядительному органу внести необходимые поправки в техническую документацию и Единый государственный реестр недвижимости.

НЕВЫГОДНОЕ СОСЕДСТВО

Что повлияло на мнение тех парламентариев, которые кардинально сменили точку зрения, остается только догадываться. Возможно, как это уже бывало не раз в истории принятия «нужных» вопросов, балабановских народных избранников попросту «дожали».

Напомним, что изначальный негатив возник из-за Виталия РЕУКОВА - предпринимателя и экс-депутата балабановской ГД. Именно он написал обращение на имя главы администрации Вячеслава Парфенова, в котором указал на все несоответствия городского вокзала требованиям к обустройству таких объектов. В конце своего «письма» предприниматель потребовал от администрации исправить недочеты.

Поступок Виталия Георгиевича можно было бы принять за особую заботу об ожидающих транспорт гражданах, но это если не брать во внимание такой незначительный момент, что здание вокзала было сдано в эксплуатацию в ту пору, когда он сам был действующим депутатом.

А также, если вообще забыть об озвученных в кулуарах администрации планах Реукова провести реконструкцию своего магазина на привокзальной площади - «Гранд Ники».

Поговаривают, предприниматель намерен сделать сквозной проход через два своих торговых объекта - озвученный выше и к которому он пристроен - магазин «Ника». А это, при близости к социальному объекту - вокзалу, влечет запрет на продажу алкогольной продукции в данном магазине. И помочь в этом невыгодном соседстве могло бы лишение здания статуса вокзала.

УПОВАЯ НА ЛУЧШЕЕ

В прошлый раз в ситуацию вмешались администрация Боровского района и прокуратура. Рассматривалась даже вероятность передачи этого объекта в собственность района, чтобы тот мог за свои средства привести здание в соответствие требованиям. Однако теперь, по непонятным причинам, эту идею похоронили, а реанимация прежнего замысла, напротив, оказалась успешной.

Со своей стороны, администрация, лишив объект статуса вокзала, заверила депкорпус, что первоначальную функцию он сохранит, и количество сидячих мест для ожидающих транспорт граждан останется прежним. Как прокомментировал Вячеслав Парфенов, если Антимонопольный комитет не будет возражать, то уже бывший вокзал передадут под крыло единственного действующего муниципального предприятия - «Многофункционального центра обслуживания населения».

Теперь жителям Балабанова остается только надеяться, что свои обещания администрация города сумеет сдержать, и гадать: был ли порыв Виталия Реукова благим намерением или он действительно написал свое обращение ради корысти. А также уповать, что в случае второго варианта «Гранд Ника» не станет для балабановских властей очередной алкогольной «гранд проблемой» в самом центре города.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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