ОНФ «подбрасывает» боровчанам чужой мусор

В Боровском районе продолжается борьба со стихийными свалками. Как отметил зам главы администрации Алексей СТЕПАНОВ, на понедельник на территории муниципального района остаётся ещё 28 проблемных мест. За минувшую неделю убрали только одну - в Ермолино.

Среди точек, отмеченных на картине Общенародного фронта, есть и две, расположенные на территории митяевского военного городка, передача которого Боровскому району от Минобороны до сих пор не произошла.

Кроме того, чтобы проанализировать, как административные комиссии поселений борются с нарушителями из числа физлиц, причастных к появлению несанкционированных свалок, изучили опыт минувшего года. Оказалось, что ни в одном муниципалитете ни разу не привлекли к ответственности граждан.

Как прокомментировал эту ситуацию глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, наказать нарушителей невозможно, поскольку свой мусор они выбрасывают не на глазах административных комиссии.

Исходя из этого, нетрудно предположить, что и впредь несанкционированные свалки будут появляться в Боровском районе, и решать эту проблему каждому поселению придется за свой счет.

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