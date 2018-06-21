Не прижившаяся традиция

В Боровском районе решили обойтись без казаков.

В последние годы по всей стране начало активно возрождаться казачье движение. Несмотря на то что принадлежность к данной группе отражает не только гражданскую позицию человека, но в первую очередь его многовековые этнические и социально-культурные корни, неожиданно оказалось, что таковых у нас стало как-то подозрительно много.

Во всяком случае, сегодня во многих регионах нашей страны вряд ли кого-то удивят люди, разгуливающие в казачьей одежде и с нагайкой в руках. Тем не менее, в Боровском районе мы подобную картину можем увидеть не часто. Местные власти на днях обсудили причины такого положения дел.

АТАМАН НЕ ВЫХОДИТ НА КОНТАКТ

Как рассказал заместитель главы администрации района Алексей ГЕРАСЬКИН, с 2013 года между боровскими властями и калужским Центральным казачьим обществом действует соглашение о сотрудничестве. В связи с этим два года назад было создано «Боровское хуторское казачье общество», а его атаманом стал Александр КРИВОЛУЦКИЙ.

- Вторым этапом должно было стать вхождение в реестр казачьих обществ России и вступление в Центральное казачье общество, к территории которого относится Боровский район. Однако эта работа выполнена не была, на контакт атаман не выходит, то есть, по сути, общество бездействует, - заявил Алексей Васильевич.

Также, по его словам, в районе существует группа лиц, называющих себя казаками, но относящихся к организации «Всевеликое войско Донское», что, по мнению Гераськина, противоречит указу Президента РФ, поскольку в соответствии с ним все подобные структуры в Калужской области должны подчиняться только Центральному казачьему обществу.

Что касается «дружины» Александра Криволуцкого, то, как отметил Алексей Васильевич, в Калуге будет инициирована ликвидация «Боровского хуторского казачьего общества» как юридического лица и в случае обращения в администрацию не менее 20 человек, состоящих в реестре казаков, им будет оказано содействие по регистрации нового подразделения, после чего разработают муниципальную программу по поддержке казачьих образований.

- Сейчас в такой программе я смысла не вижу в силу того, что нет активных казаков, - признался Алексей Гераськин.

Мы, со своей стороны, также решили узнать позицию по данному вопросу того самого «неуловимого» атамана Александра Криволуцкого, но он, услышав наш вопрос, сослался на занятость и, пообещав выйти на связь позже, повесил трубку. Дождаться от него звонка, как это нетрудно догадаться, мы так и не смогли.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Основная цель создания и поддержки подобных обществ - помощь в обеспечении правопорядка, в том числе в качестве аналога охранных частных предприятий. Однако, по словам Гераськина, стоимость привлечения казаков для охраны образовательных учреждений и социальных организаций обойдется району примерно в 25 миллионов рублей в год.

Услышав это, главы боровских поселений выразили уверенность, что найдут более достойное применение таким деньгам, а следить за безопасностью должны все-таки органы внутренних дел. Тем более, что так уж исторически сложилось, что наш район как-то не обзавелся хуторами и станицами.

Пожалуй, самую резкую оценку ситуации дал председатель боровского Районного Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ, который хоть и заверил, что ничего не имеет против казаков, но отметил некоторую надуманность проблемы.

- Любое движение должно быть связано в первую очередь с образом жизни людей на той или иной территории. Ну не прижилось это у нас. Я скажу от души: если появляется три ряженых «петуха», работы от них никакой, то о какой поддержке можно говорить? - возмутился Анатолий Васильевич.

Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ был более сдержан и дипломатичен, но мыслил в том же ключе:

- Все должно быть органично. Если бы это было традиционно для нашей территории и было бы кого поддерживать, то с удовольствием бы поддержали и поддержим, если будут такие инициативы, - сказал Николай Александрович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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