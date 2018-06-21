21.06.2018

Стражи порядка взялись за придорожных торговцев



Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка по Боровскому району Александр ТИХОНОВ подвел итоги прошедшего на днях рейда по незаконной торговле в Боровском районе на автотрассах М-3 «Украина» и А-108. Данное мероприятие стражи порядка провели совместно с представителями боровской прокуратуры.

- Зафиксировано пять административных правонарушений, по котором сотрудниками УВД были выписаны протоколы. Также административными комиссиями составлены акты и в муниципальные образования были вызваны граждане для составления административных протоколов, - отметил Александр Тихонов.

Тем не менее, даже подобные проверки, похоже, не отбили охоту у нерадивых коммерсантов устраивать торговлю арбузами и прочими продуктами, сомнительного качества прямо на обочине дорог. В этом можно убедиться любой желающий, проехавшись по «Киевке» или по дороге, соединяющей Балабаново и Боровск.

Константин ЕРЕМЕНКО

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