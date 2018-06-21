Делитесь мечтами!

На этой неделе мечтала вслух. Редко позволяю себе такую вольность, но на сей раз разделила витающие в голове мысли с главой города Балабаново Сергеем СУДАКОВЫМ и архитектором Всеволодом НЕРУШЕВЫМ.

Поскольку в городе уже начались работы по программе «Формирование комфортной городской среды», после подготовки к которым Всеволод Александрович должен приступить к «прорисовке» общественных зон будущего, поинтересовалась, приступил ли он к своему новому заданию.

В частности, меня интересовал пустырь на улице Лесной, где в начале срока своих полномочий вместе с коллегами-депутатами предлагала построить «Народный парк». К счастью, тогда нам удалось отстоять этот участок перед несговорчивой администрацией Павла АВЕКОВА, а пришедший ему на смену Вячеслав ПАРФЕНОВ оказался сам богат на идеи по благоустройству муниципалитета и с интересом принимает чужие предложения по преображению заброшенных уголков Балабанова.

В общем, в этом случае все сложилось, идею строительства зоны отдыха для детей глава администрации поддержал, и этот проект уже включен в перспективный план программы «Формирование комфортной городской среды».

Вроде бы дело за малым - дождаться следующего года, когда должна начаться работа по этой территории. Но мечты о прекрасном не дают покоя, норовя найти применение.

Как сообщил Всеволод Нерушев, техзадание по новой общественной зоне составлено, город готов рассмотреть предложения. Но мне показалось, что этого недостаточно. Мы сами должны озвучить идею будущего парка.

Поскольку данная территория находится на улице Лесной, предложила развить эту тему, построив тематический парк, оформленный в едином «лесном» стиле. Как он будет выглядеть в итоге, еще стоит хорошенько подумать и просчитать возможности. Но он не должен стать типовым, оборудованным безликими металлическими малыми формами.

Идею, к счастью, поддержал и Сергей Судаков, который считает, что каждое такое пространство должно быть уникальным. Радует, что мои мечты были услышаны. Теперь будем работать над их воплощением.

Поскольку изначально этот парк позиционировался как «народный», я приглашаю к мечтам вслух всех жителей Балабанова. Присылайте свои предложения на редакционный адрес (nedelybalabanova@yandex.ru), все их я обязательно озвучу при работе над проектом парка на ул. Лесной.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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