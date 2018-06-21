За чужой счет

В Кривском внедряют новый вид государственно-частного партнерства.

Представить самостоятельное существование сельского поселения Кривское сегодня вряд ли возможно, поскольку оно основательно подпитывается из бюджета Боровского района.

Однако в этом муниципалитете всегда есть чем удивить коллег: если в прошлые годы администрация СП успешно благоустраивала территории поселения благодаря грантам федеральных и региональных программ, то теперь там осваивают новый принцип решения проблем, именуемый еще не привычным слуху словом краудфандинг.

В ПОГОНЕ ЗА «ЦИФРОЙ»

Чтобы понять суть этого английского слова, достаточно заглянуть в Википедия. Однако глава администрации Алесей МАКСИМЕНКО и сам отлично просветит, в чем суть идеи, скрытой за труднопроизносимым названием.

Оказывается, это способ коллективного финансирования социально-значимых проектов, при котором одни генерируют идею и размещают готовый проект на специально созданной интернет-площадке, а другие (спонсоры) рассматривают предложения и финансируют их.

Как считает наш собеседник, за таким способом государственно-частного партнерства будущее:

- Калужская область переходит на рельсы цифровой экономики, и мы одними из первых решили следовать заданному курсу. Сделали сайт социального краудфандинга для размещения своих идей, поскольку, как показывает практика, большинство спонсоров никогда не отказывают, если есть готовый проект. Сейчас мы собираемся выложить на наш сайт три-четыре готовых идеи с полным описанием и документацией.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Успех краудфандинга, считает Алексей Максименко, кроется в двух моментах. Во-первых, это прозрачность проекта от замысла до реализации, поскольку вся информация о нем размещена на открытой интернет-площадке. Следовательно, у каждого потенциального спонсора есть возможность заранее ознакомиться с идеей, которую ин может помочь воплотить. Во-вторых, если проект ориентирован на большое количество людей, то бизнесмены куда охотней вкладывают в него деньги.

В случае с Кривским слияние идеи и денег произошло по поводу весьма проблемного для села вопроса - водоснабжения.

- У нас три скважины. Одна старая, в ней объема воды не хватает на Кривское. В двух других качество ресурса похуже. Поэтому было принято решение модернизировать основную. Ее углубят и установят немецкие насосы с самоочисткой, - рассказывает глава администрации поселения.

Стоимость проекта составила чуть более двух миллионов рублей, а оценить это вложение кривчане смогут меньше чем через месяц. Запуск нового оборудования здесь должно произойти к 1 июля.

Как отмечает наш собеседник, реализацию данного проекта взяло на себя местное предприятие ОА «Кривское». При этом из бюджета СП и Боровского района не было потрачено ни одного рубля.

Останавливаться на первом удачном сотрудничестве в этом сельском поселении не намерены и уже готовят планы на обозримое будущее.

- До конца года мы надеемся реализовать еще два проекта через площадку социального краудфандинга. А в дальнейшем намерены довести объем сотрудничества до 30-50%% от местного бюджета, - делится Алексей Максименко.

Анна КНЯЗЕВА

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