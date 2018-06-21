21.06.2018

Боровский «Водоканал» стучится в открытую дверь?



Власти Боровского района на днях обсудили проблему ермолинских дач, которые расположены возле городской бани. Напомним, что представители «Водоканала» с февраля не могут устранить аварию в канализационных сетях, проложенных под землей на территории здешних огородов. В результате зловонная река стоит уже четыре месяца.

Комментируя ситуацию, начальник боровского «Калугаоблводоканала» Александр МАМОНОВ сослался на отсутствие доступа к затопленному участку.

- Дело в том, что техника там не может подъехать. Надо убирать заборы. Как только это будет сделано, мы сразу все ликвидируем, - отметил Мамонов.

Казалось бы, вполне понятная и логичная позиция, вот только, как рассказывают местные жители, обеспечить подъезд они были готовы по первому требованию еще с февраля месяца, однако никакой реакции со стороны коммунальщиков все равно не последовало.

Ермолинский градоначальник Евгений ГУРОВ, в свою очередь, заверил руководство района, что вопрос с доступом к участкам будет успешно решен, поэтому самое главное, чтобы все-таки нашлась необходимая техника. Впрочем, по словам Евгения Александровича, в «Водоканале» пообещали прислать ее в самое ближайшее время.

Константин ЕРЕМЕНКО

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