21.06.2018

Жители Куприна остались недовольны результатами уборки опасной свалки



В Куприно наконец-то ликвидировали свалку на территории подпольного цеха по производству алкогольной и прочей продукции. Как рассказал глава администрации СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ, особая экономическая зона «Калуга», которая расположена в непосредственной близости к деревни, нанимала для этих целей подрядчика.

Однако, как признался Николай Константинович, местные жители продолжают обращаться к нему с жалобами. Дело в том, что очищена только территория возле здания бывшего овощехранилища, а внутри него ничего осталось не убрано, поскольку наводить здесь порядок должен собственник. В данный момент ему выдано предписание выполнить эти работы, однако когда это произойдет, остается лишь гадать.

Константин ЕРЕМЕНКО

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