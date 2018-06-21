Сомнения поселений в вопросе вывоза ТБО грозят внушительными тратами местных бюджетов

Нельзя сказать, что вывоз твердых бытовых отходов в Боровском районе с начала года проходил гладко. Но сейчас, когда на улице жара, заваленные отходами контейнерные площадки вызывают шквал негодования как у жителей, так и у администраций.

Однако эта беда может показаться мелочью перед ожиданием прихода нового мусорного монополиста, который уже сейчас пугает своими планами.

ТЯЖКИЙ ОПЫТ

Приближающийся 2019 год, с наступлением которого начнется эра нового регионального оператора, не несет предполагавшегося облегчения. Напротив, руководители поселений уже сейчас пребывают в нервном напряжении, ожидая ухудшения и без того сложной ситуации.

Как ожидается, с нового года в Калужской области начнёт работать единый оператор, который будет вывозить ТБО на территории всего региона. По сути, он станет очередным монополистом узкой сферы услуг, что само по себе заставляет насторожиться.

Сегодня муниципальные образования вынуждены выстраивать отношения с ГП «Калугаоблводоканал», которому передали свое водное и канализационное имущество. И этот процесс нельзя назвать легким, поскольку только в Боровском районе не проходит ни недели, чтобы тема перебоя подачи воды или прорыва труб не озвучивалась в том или ином муниципалитете.

НИ ГРАММА ЛИШНЕГО

Естественно, что появление нового перевозчика и раньше беспокоило поселение, поскольку с первых шагов наладить бесперебойную работу в масштабах региона вряд ли под силу кому-либо. А тут еще и пугающие новости, которые принес своим коллегам замглавы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ.

С его слов, недавно состоялось совещание, на котором обсуждались условия работы с 1 января, и оно породило тревогу и предчувствие новых проблем. Наряду с другими вопросами за столом обсуждали объемы, которые готов взять на себя новый «мусорный» перевозчик. По озвученной информации, региональный оператор будет вывозить ТБО в соответствии с принятыми нормативами, то есть исключительно тот мусор, ликвидацию которого население оплачивает.

ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

Однако далеко не секрет, что нормы накопления давно не соответствуют реальным объемам, которые жители несут на контейнерные площадки для утилизации. Тем не менее местные органы власти не хотели увеличивать нормативы, опасаясь народного негодования. Теперь же такая «боязнь» может выйти боком для каждого поселения.

По предварительным подсчетам самих руководителей муниципалитетов, население оплачивает вывоз только 50-70% реальных ТБО на контейнерных площадках. Это означает, что при намерении регионального оператора взять на себя только нормативный объем остальные 30-50% лягут на плечи муниципалитетов. В этой ситуации поселениям придется либо увеличивать нормы накопления мусора, либо изыскивать в местных бюджетах средства на его вывоз.

Чтобы приземлить все вопросы, решения которых сейчас не понятны, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ приказал назначить совещание по данной теме с привлечением всех сторон, задействованных в вывозе ТБО.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Проблема»