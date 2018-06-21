Вторая волна. В Балабанове начались работы по программе «Формирование комфортной городской среды»

Сделать населенный пункт красивым и комфортным под силу далеко не каждому муниципальному бюджету. Поэтому участие поселений в федеральной программе - огромное счастье. В этом году освоить выделенные средства предстоит шести из восьми боровских администраций.

В Балабанове уже в минувший вторник подрядные организации вышли на две придомовые территории, попавшие в 2018 году в число счастливчиков.

НА КОНТРОЛЕ

В первый день работ глава администрации города Вячеслав ПАРФЕНОВ собрал комиссию, контролирующую ход реализации программы в Балабанове. Большая компания из числа депутатов и представителей исполнительной власти посетила два адреса, на которых с раннего утра трудились строители.

Несмотря на то что выходу на объекты подрядных организаций предшествовала череда подготовительных совещаний, во время которых представители органов власти и домов-участников подробно обсудили и утвердили план работ по благоустройству, не обошлось без корректировок, которые пришлось вносить в ходе визита комиссии.

КОРРЕКТИРОВКИ НА МЕСТНОСТИ

В общем дворовом пространстве домов Гагарина, 8 и Лесная, 16, согласно плану, полностью должны изменить облик внутренней территории. Здесь появится новая сушилка, детская площадка, парковочные зоны и асфальт вдоль дома Лесная, 16. Но главная задача, которую ставили жители, - избавление от неровности дворового проезда вдоль дома №8 на ул. Гагарина. После дождя в ней образуется огромная лужа, обходить которую приходится по бордюру. Однако, как оказалось, и этого пути обхода практически не существует, поскольку бордюрный камень порядком разрушился и почти сравнялся с асфальтом.

При согласовании проекта двора жители дома Гагарина, 8 почему-то забыли упомянуть об этом обстоятельстве. А сметчики, считавшие объем и стоимость работ, не придали этому значения, во-первых, по той причине, что не было заявки, во-вторых, потому, что не так давно вдоль дома был уложен новый асфальт, а замена бордюра повлекла бы его разрушение.

Тем не менее члены комиссии решили исправить этот просчет и добавить к благоустройству придомовой территории установку нового бордюрного камня. По ходу общения старшие по домам «выбили» и благоустройство площадки для сбора ТБО, пообещав даже провести опрос жителей на предмет готовности с их стороны включиться в процесс раздельного сбора мусора.

В ОЖИДАНИИ

Во дворе ТСЖ «Лесная» (дом №10-А) к моменту прихода комиссии подрядчик сносил два колодца - канализационный и ливневый, которые с момента сдачи дома обветшалыми пнями торчали посреди благоустроенного газона. На их месте установят металлические люки вровень с землей, избавив ТСЖ от ежегодных работ по ремонту этих бетонных сооружений.

В дальнейшем во дворе уложат новый асфальт, оформив его бордюрным камнем, обновят сушилку и, расширив, благоустроят парковочную территорию. Для этого строители попросили жителей дома на две недели убрать транспорт со двора.

Пока в режиме ожидания в Балабанове находятся еще несколько дворовых пространств в разных микрорайонах города и общественные зоны, в том числе и сквер за бывшим Домом быта на ул. Гагарина. В этом году администрация намерена завершить вторую очередь строительства данного объекта, чтобы перейти к реализации новых идей, осуществление которых стало возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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