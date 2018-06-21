Михаил Климов: Развитие боровского туризма требует перезагрузки

Боровск, с его глубокими православными и купеческими корнями, кажется, просто обязан стать одним из излюбленных мест путешественников. Об этом долгие годы мечтали горожане и руководители муниципалитета.

За последние годы немало сил было потрачено для реализации этой идеи, но, как в каждом большом деле, на практике не обошлось без «подводных камней». И сейчас всем, кто сел на весла этой туристической лодки, предстоит проявить особую дипломатию, чтобы доплыть до поставленной цели.

Как это сделать и в каком направлении предстоит двигаться дальше, «Неделе» рассказал глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ.

СВОЕ МЕСТО

- Михаил Павлович, для вас развитие туризма, вероятно, является детищем, которому вы посвятили немало сил и времени. Однако в реализации планов задействована не только администрация города. А потому весьма печально было прочитать в одной из социальных сетей информацию о том, что в общем деле случился раскол. По информации, опубликованной в сети интернет, туристический информационный центр «Боровский край» лишился ранее занимаемого помещения. В частности, говорится о том, что в 2015 году власти города сами предоставили эту площадь, а теперь изменили свое решение. Так ли это, и если да, то в чем причина такого поворота событий?

- Туристический центр является некоммерческой организацией, и муниципалитет действительно предоставил ей помещение на улице Ленина. Но оно территориально расположено на придомовой территории объекта, имеющего статус культурного наследия (Ленина, 25). Раньше это была районная собственность, которую позже выкупил инвестор для восстановления. Сделка состоялась около года назад, но еще за год до этого руководство ТИЦ было уведомлено о предстоящих событиях. Более того, администрация города договорилась с новым собственником, чтобы боровский туристический центр не выселяли сразу, дав им возможность найти альтернативное помещение.

- Хотелось бы уточнить: ТИЦ «Боровский край» - это муниципальное учреждение или коммерческое? Ведь в первом случае искать новую площадь должна сама администрация, а во втором - руководство центра.

- Это автономная некоммерческая организация (НКО), которая имеет право вести коммерческую деятельность. Другое дело, что НКО может зарабатывать, но тратить деньги должна только на уставные виды деятельности, то есть на туризм, культуру и другое, что прописано в уставе, и не выходить за границы этого. За исключением зарплаты, конечно.

В ходе диалога с руководителем организации нами было предложено место на площади Ленина. К слову, мы и сейчас не отказываемся от поддержки центра. Но есть нюанс. Здание, занимаемое ТИЦ, по сути, - обычный металлический павильон, скрытый за красивым фасадом. В центр города - на площади, ставить его было бы неправильно. Конечно, мы понимаем, что для приобретения нового современного павильона нужны деньги, но разговор шёл и о соинвесторах этого проекта. Тем не менее, за минувший год с момента нашего предложения никакой реакции со стороны руководства АНО «Боровский край» не последовало. А сейчас, когда время прошло, появилась эта информация о том, что ТИЦ оставили без помещения.

Добавлю, что совместно с руководством района мы планировали создать рабочую группу по развитию туризма, которая разрабатывала бы конкретные задачи и более жестко выстраивала стратегию развития. Однако и здесь, к сожалению, руководство «Боровского края» не проявило интереса.

- Но у города наверняка есть свои свободные площади, которые можно было бы предложить туристическому центру. Вы рассматривали такой вариант?

- Да, площади свободные у нас есть, но они не подходят для размещения ТИЦ. Ну не может туристический центр поселиться в одном помещении с торговой точкой, это неправильно. Он должен быть в месте, удобном для туристов, чтобы им не приходилось тратить время на долгие поиски. Делать что-то для «галочки» - это не наш подход, а искать варианты сохранения ТИЦ необходимо в рамках взаимодействия. Я и мои коллеги, депутаты города всегда готовы на диалог, главное, чтобы он был.

С ОГЛЯДКОЙ НА ЗАКОН

- Получается, что если ТИЦ прекратит свое существование, развитие туризма в Боровске вернется к исходной точке?

- Мне не хочется никого обижать, но, несмотря на то что создавший центр Владимир КОБЗАРЬ позиционирует его как структуру, объединяющую весь боровский туризм, это немного не так. ТИЦ - одна из организаций, которую в свое время администрация и депутаты поддержали, возложив определенные надежды, но не единственная, представляющая туризм города.

- В этом слышны нотки некоего разочарования.

- Мы не отказываемся от дальнейшей поддержки центра, но нам нужна конкретика, план, по которому туризм в городе должен развиваться. А это не только несколько экскурсионных маршрутов и продажа сувениров. Это большая работа по включению в общее дело музеев, в том числе и соседних городов, это привлечение владельцев точек общественного питания, гостиниц и даже собственников частного жилья, готовых предоставлять квартиры туристам.

У нас подписано соглашение о сотрудничестве, и мы, со своей стороны, хотим получить четкий и согласованный план. К слову, мы его неоднократно составляли, и он также неоднократно не выполнялся со стороны ТИЦ.

Есть и еще один немаловажный момент, на который депутатский корпус неоднократно обращал внимание - нецелевая деятельность этой организации. Мы не понимаем, что мы поддерживаем? В помещениях, предоставляемых Автономной некоммерческой организации, ведёт предпринимательскую деятельность ИП Кобзарь. А между тем, закон четко говорит, что переданные безвозмездно, без торгов некоммерческой организации помещения не могут быть переданы каким-то образом третьему лицу, в данном случае индивидуальному предпринимателю

А сейчас, по факту, получается так: город передал ТИЦ помещение, оплачивает за него коммунальные услуги, а работает в нем ИП «Кобзарь», осуществляющий торговую деятельность. У нас есть примеры, когда депутаты делали контрольные закупки: приобретали сувениры в павильоне и получали чек на руки. Да и сам индивидуальный предприниматель не отрицал происходящего. Это принципиальное нарушение законодательства об НКО. С таким подходом муниципалитет может раздать свое имущество бизнесменам, создавшим некоммерческие организации, те его отдадут в пользование самим себе, и всем будет хорошо, кроме города. Это неприемлемо.

- Как видно, у руководства городом накопилось много претензий. Тем не менее есть ли выход из сложившейся ситуации?

- Выход - это перезагрузка. Для этого должны прийти новые люди, со свежими идеями, которые смогут организовать деятельность нового ТИЦ, которые помогут двигаться дальше боровскому туризму, и участие в это процессе АНО «Боровский край» мы только приветствуем. Просто должно появиться взаимодействие на условии встраивания организации в стратегию развития боровского туризма.

Нам предстоит огромная работа, в которой будет задействован не только Боровск. Пока же мы имеем узконаправленную деятельность, которая сама по себе - тоже хорошее дело, но никак не влияет на глобальное развитие туризма.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

- С одной стороны, печально слышать о том, что идея, которую Боровск долгие годы лелеял и начал продвигать, наткнулась на такую ситуацию. Но, вероятно, уже есть какие-то новые планы?

- Конечно, одной из главных задач является объединение всех действующих лиц, так или иначе связанных и задействованных в туризме города под одним координационным центром. Эту задачу мы ставили и ранее. Во главе работы должен встать новый ТИЦ. Сейчас же мы, как лебедь, рак и щука: каждый экскурсовод, туробъект тянет в разные стороны. А мы хотим, чтобы все они взаимодействовали.

Также необходимо решить вопрос с лицензированием экскурсоводов, чтобы это были подготовленные люди, которые доносят до наших гостей интересную и достоверную информацию. Необходимо, ввиду острой нехватки гостиниц, развивать рынок арендного жилья. Это хорошее подспорье нашим жителям и, по сути, может создать новую отрасль экономики города и дать мощный толчок развитию туризма.

- В этом направлении вам помогают и инвесторы, известно, что они уже заинтересованы Боровском.

- Да, один из ярких примеров - это объект культурного наследия по адресу пл. Ленина 25, реставрация которого уже началась. В нем планируется разместиться кафе, музей, возможно, что-то ещё. Кроме того, этим же инвестором была выкуплена,и будет благоустроена смотровая площадка за памятником адмиралу Сенявину, что, конечно, станет большим подарком боровчанам.

Близится к завершению восстановление Дома Наполеона боровским предпринимателем Николаем СОЧИЛИНЫМ. Надеюсь, скоро начнётся воссоздание и снесенной типографии на пл. Ленина, и здания на углу Володарского. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в историческом стиле, который находится в районе «Сбербанка». Большую заинтересованность инвесторы уже проявляют и к расселенным домам. Мы, конечно, будем к передаче их новым собственникам либо арендаторам подходить с большой осторожностью. Для Боровска это уникальный шанс получить новые туристические объекты и воссоздать старинные дома.

В общем, мы уже провели большую работу и за очень короткое время поменяли имидж города. Теперь же, когда на нас смотрят с интересом, начинается самое сложное: сделать так, чтобы инвестор остался в городе, вложил в него свои средства, и по итогам остался доволен совместной работой.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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