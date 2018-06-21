Мечты сбываются. В Ворсино решили главную экологическую проблему

На днях в Ворсине произошло важное событие - металлургический завод «НЛМК-Калуга» передал в ведение района свои очистные сооружения. Это означает, что теперь сюда будут уходить все сточные воды села, что даст возможность больше не осуществлять выбросы в местный пруд.

Данного события здесь ждали давно, а первые шаги к достижению столь важного шага были сделаны еще при позапрошлом главе администрации Боровского района Геннадии НОВОСЕЛЬЦЕВЕ. Сегодня можно с уверенностью сказать, что начатое им дело доведено до логического конца.

ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК

Изначально завод строил очистные как для себя, так и для Ворсина. Однако в итоге их не хватило ни тем, ни другим, и в пруду начали сбрасывать нечистоты, сто обернулось для местной власти настоящей головной болью. Тем не менее, Геннадию Новосельцеву удалось посадить за стол переговоров все заинтересованные стороны, которые в итоге выработали план решения выхода из ситуации - металлурги переходят на очистные индустриального парка, а имевшиеся в распоряжении НЛМК канализационные системы забирает Ворсино, что позволит больше не портить экологическую обстановку в поселении.

Как рассказал глава администрации СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ, на днях долгожданный момент передачи, наконец-то, состоялся. Для этого чиновникам и коммунальщикам пришлось проделать огромную согласовательную работу. Сети были отданы в район, оттуда - в ГП «Калугаоблводоканал», после этого был проведен тщательный мониторинг состояния передаваемого имущества, включая все колодцы и задвижки.

- НЛМК сыграл очень большую роль и им за это огромное спасибо. Они сделали очень щедрый подарок, - отметил заместитель главы администрации Боровского района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.

При этом безвозмездно переданы были не только сети и очистные, но также и различная сопутствующая инфраструктура, включая высоковольтные линии электропередач.

БОЛЬШАЯ РАБОТА

Что качается пропускной мощности очистных, то они равняются примерно 300 кубометров перерабатываемых стоков в сутки, чего более чем достаточно для нужд всего села. К качеству же оборудования у боровским коммунальщиков тоже нет никаких претензий.

- Завод эксплуатировал очистные в щадящем режиме, поэтому они находятся в очень хорошем состоянии, поскольку туда поступала в основном техническая вода, - пояснил Алексей Степанов.

Решение вопроса с ворсинской канализацией стало важным событием не только для поселения, но и для всего района в целом. Поэтому глава Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ дал поручение подготовить по данному поводу торжественное мероприятие.

- Я хочу сказать спасибо всем, благодаря кому состоялась эта передача. Была проделана большая работа, которую начинал еще Геннадий Станиславович Новосельцев, и сегодня она успешно завершена. Теперь Ворсино будет гораздо чище, - подчеркнул Николай Александрович.

И действительно, нет сомнений, что скоро ворсинский пруд вновь «оживет» и на него потянутся рыбаки. А возможно когда-нибудь тут появится целая рекреационная зона и тогда никто из местных жителей даже не вспомнит об экологической проблеме, отравлявшей им жизнь.

Так что это сельское поселение без всяких скидок можно считать передовым поселением района, где заботятся не только о благоустройстве, но и об экологии.

- Ворсино у нас практически идеальный населенный пункт. И сейчас там еще одной проблемой стало меньше, - отметил Алексей Степанов.

Константин ЕРЕМЕНКО

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