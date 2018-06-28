Ничья лужа

Владельцы балабановских гаражей устали от мерзкого запаха!

Вот уже несколько лет члены гаражно-строительного кооператива «Автолюбитель» в Балабанове вынуждены терпеть запах канализационных стоков. Однако пока этой проблемы не существует ни для местного «Водоканала», ни для городских коммунальщиков.

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Жительнице Балабанова Надежде НИВИНОЙ в какой-то степени не повезло - ее гараж тоже расположен в «Автолюбителе», причем в непосредственной близости к зловонному источнику. Поэтому ее семье периодически приходится терпеть всю палитру характерных «благоуханий».

Впрочем, те самые канализационные стоки каждый автолюбитель не только мог ощутить органами обоняния, но и увидеть воочию, пройдя по так называемой «народной тропе» - уложенной досками дорожке между зданием ООО «Калужская энергосетевая компания» и гаражами. Идти по ней, возможно, даже опаснее, чем канатоходцу на арене цирка, ведь в случае чего его подстрахует растянутая сетка, а тут - один неверный шаг, и ты уже в буквальном смысле в дерьме. Так что мастерством эквилибристики волей-неволей здесь пришлось овладеть многим.

Особенно тяжелой ситуация была в конце мая, когда оказался затоплен в том числе канализационный люк, расположенный в самом гаражном обществе. Самое странное, что специфический запах, похоже, совершенно не беспокоит сотрудников ООО «КЭСК», хотя офис компании находится в самой непосредственной близости к этому месту, да и фекальная лужа проходит аккуратно вдоль теплотрассы.

Однако, как утверждает Надежда Нивина, никакой реакции от энергетиков дождаться не удалось, впрочем, как и от других коммунальных структур, включая местное представительство ГП «Калугаоблводоканал», где на просьбу Надежды Петровной наконец-то принять какие-либо меры прислали весьма лаконичный ответ: «По данному факту просим обратиться к собственнику этих сетей».

Что это за сети? Чьи они? К кому именно нужно обращаться? Все эти вопросы так и остались непонятны для женщины. А местные «водяные», похоже, совершенно не обеспокоены, что где-то забился коллектор. Ведь, если верить их отписке, - у данных сетей есть другой собственник. Как говорится, я не я, и лошадь не моя. Удобная позиция для представителей коммунальной сферы, а уж тем более для госпредприятия.

«ВЫЙДЕМ И ПОСМОТРИМ»

Так что приходится Надежде Петровне самой догадываться, кто виновник этой проблемы. Правда, несмотря на то, что она в свое время работала в прокуратуре, сделать это оказалось непросто - поблизости есть несколько предприятий, которые могут считаться «подозреваемыми».

- «Фонтана», характерного для слива канализации, здесь нет. Стоки могут идти откуда угодно. Даже из гагаринского микрорайона, - вздыхает женщина, и невольно заставляет вспомнить прошлогоднюю ситуацию, когда подобным фекальным «ароматом» от упомянутого микрорайона дышали жители соседнего с Балабановом совхоза Боровский.

Единственной ее надеждой оставалась городская администрация, куда она также отправила письмо. И действительно, реакция местных властей поначалу могла обнадежить - заместитель балабановского градоначальника по коммуналке Михаил ИВАНОВ обещал дойти до зловонной речки и разобраться в ситуации. При этом он отметил, что организаций, обслуживающих канализационные сети, помимо «Водоканала», в городе нет. Но некоторые коллекторы вполне могут находиться в ведении местных предприятий. Например, того же «Союз-центр» (преемник «спички»).

- Пока не могу сказать ничего более определенного. Вот увижу заявление - выйдем и посмотрим, - пояснил нам Михаил Иванов.

Оставалось надеяться, что жалоба Надежды Петровны не затеряется в бюрократических дебрях администрации и дойдет до главного городского коммунальщика. Правда, спустя примерно две недели Надежде Петровне пришло письмо от Михаила Александровича, в котором было сказано, что полномочия балабановской администрации «не позволяют вмешиваться в деятельность самостоятельных хозяйствующих субъектов, обязывать их к чему-либо, нести ответственность по их обязательствам». Поэтому и обращаться Надежде Петровне советуют в местный филиал ГП «Калугаоблводоканал», куда она, собственно, и так ранее уже сигнализировала. Фактически, женщине было приложено начать строчить жалобы по второму кругу.

Впрочем, письмо Иванова заканчивалось следующим образом: «На сегодняшний день приняты меры по устранению данной ситуации». А это все-таки дает надежду, что какие-то действия все же были предприняты. Чтобы внести ясность, мы еще раз поговорили с Михаилом Александровичем.

- Мы все прочистили и сняли вопрос. Теперь там все работает, - заверил нас Иванов.

И действительно, сейчас озеро из нечистот возле гаражей практически высохло, благо, что в последние дни стояла жаркая погода и затяжных дождей не было. Поэтому было ли коммунальщиками в действительности хоть что-нибудь сделано, проверить достаточно сложно. Однако, нет никаких сомнений, что скоро это станет ясно, поскольку зловонная река появляется здесь довольно часто, и надеяться лишь на небесную канцелярию в решении этой ситуации у чиновников в любом случае не получится.

Константин ЕРЕМЕНКО

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