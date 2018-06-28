Ближе к цифре

Электронные госуслуги стали доступней для балабановцев.

Появления МФЦ на Боровской, 1 в Балабанове ждали давно. Как грустно пошутил председатель местной Городской Думы Сергей СУДАКОВ, за то время, что ремонтировали здание службы единого окна, уже успели возвести Крымский мост. И вот на днях этот долгожданный момент все-таки состоялся.

НА УРОВНЕ

В отличие от уже имеющегося в Балабанове многофункционального центра на ул. Дзержинского, добираться до нового МФЦ местным жителям станет гораздо удобнее, поскольку он находится в одном из самых доступных мест города, в двух шагах от привокзальной площади, а осуществлять прием населения здесь будут сразу шесть специалистов.

На торжественную церемонию открытия собрались представители местной и районной администрации, а также директор МФЦ Калужской области Юрий ДЕМКИН.

- Это выстраданное дитя, и мы к данному проекту подходили на протяжении нескольких лет, рассматривали различные варианты. В результате, благодаря согласию губернатора и выделению денежных средств, его удалось реализовать, - отметил Юрий Витальевич.

По его словам, спектр предлагаемых услуг в новом МФЦ в целом ничем не будет уступать другим аналогичным 32 центрам на территории Калужской области, за исключением Малоярославецкого, успевшего за 10 лет работы серьезно развить свой функционал. Тем не менее Юрий Витальевич не сомневается, что и балабановский МФЦ в процессе своей деятельности обязательно приобретет дополнительные возможности.

Также он поблагодарил руководство города за оригинальное оформление фасада здания, поскольку, глядя на него, любому прохожему сразу становится понятно, что тут располагается служба единого окна.

- Идея замечательная. И сколько бы раз я тут ни был, люди идут и постоянно обращают внимание на эти изображения, - сказал Юрий Демкин.

ДОЖДАЛИСЬ

Не мог не приехать на столь знаменательное для Балабанова событие и министр экономического развития нашего региона Илья ВЕСЕЛОВ, ведь, как мы помним, Боровский район для него совсем не чужой. Илья Борисович поздравил балабановцев с тем, что теперь они смогут в комфортных условиях и быстро получить более сотни государственных и муниципальных услуг.

Если же говорить о Калужской области в целом, то на ее территории функционируют уже более 300 окон МФЦ, причем некоторые из них рассчитаны не только на граждан, но и на юридических лиц.

- В Калужской области организуются специальные окна МФЦ для бизнеса. Эту практику мы сейчас активно внедряем, и я надеюсь, что в скором времени мы сможем то же самое сделать в Боровском районе и, возможно, начнем именно с Балабанова, - отметил Илья Борисович.

Также он призвал активнее пользоваться порталом Госуслуг, чтобы постепенно все эти процедуры переходили в цифровую форму, что позволит оформлять документы, не выходя из дома.

Однако едва ли не больше всех открытию был рад глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ, которого наконец-то перестанут доставать вопросом о том, когда же в центре города наконец-то появится МФЦ.

- Красную ленту мы должны были перерезать еще 2 года назад, но в силу разных обстоятельств не смогли этого осуществить. Но, как говорится, мы споткнулись, упали, но поднялись и пошли дальше, - заявил Вячеслав Викторович.

А после того, как торжественная часть мероприятия была завершена, все присутствовавшие проследовали в уютный офис МФЦ и осмотрели обстановку изнутри, а некоторые незамедлительно обратились за консультацией к специалистам службы, разумеется, получив исчерпывающие ответы.

Константин ЕРЕМЕНКО

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