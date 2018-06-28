В ожидании «Меркурия»

Информационные системы добрались до боровского животноводства.

С 1 июля оформление ветеринарных документов в нашей стране перейдет в электронный формат, что затронет предприятия, занимающиеся реализацией и производством животноводческой продукции. Несмотря на то что не все предприниматели восприняли данные нововведения с энтузиазмом, в Боровском районе, похоже, к этому практически готовы.

ЦЕПОЧКА СЛЕЖЕНИЯ

Система ветеринарной электронной сертификации «Меркурий» дает возможность отследить путь продукта от его изготовления до пункта продажи. Это позволит быть более уверенным в качестве товара как бизнесменам, так и обычному покупателю. Однако прежде чем все это начнет успешно функционировать, необходимо, чтобы причастные к животноводству организации успели зарегистрироваться и освоить «Меркурий».

В последние месяцы с фермерами и торговцами велась активная разъяснительная работа. Не стал исключением и Боровский район, где к поставленной задаче подошли со всей серьезностью. Тем не менее выйти на контакт с кафе и ресторанами ветеринарам оказалось достаточно проблематично, поэтому к делу подключились администрации поселений и района.

- Мы организовывали совещание с привлечением ветстанции, где доступно объясняли и наглядно показывали, как необходимо работать - регистрироваться, закрывать накладные, как их печатать и т.д. То же самое в свое время было с ЕГАИС - системой по контролю спиртосодержащих продуктов. Так что людям это все уже знакомо, - отмечает заместитель главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития Станислав ФИЛИППОВ.

Причем, как признался Станислав Николаевич, нашлись те, кто вообще предпочел отказаться от бизнеса, связанного с животноводством.

- Некоторые сказали нам, что не будут больше торговать мясом, поскольку не хотят заморачиваться, но это их право. Хотя в целом все отнеслись к таким переменам спокойно, - пояснил Филиппов.

ОПЕРЕЖАЯ СОСЕДЕЙ

В целом же Боровский район сегодня является одним из лидеров Калужской области по процентному соотношению уже зарегистрировавшихся в «Меркурии». По словам Станислава Филиппова, таковых здесь близко к 100%.

- Социальные учреждения у нас уже подключены. То же самое касается сельхозпредприятий, молокозаводов и магазинов. Правда, остаются еще крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Итоговая цифра будет известна только к 1 июля. Но уже сейчас можно сказать, что это очень неплохие показатели, ведь в Калужской области есть районы, где они составляют 34, 60 и 80%, - говорит Станислав Николаевич.

При этом новые правила «игры», по его мнению, не должны как-то осложнить деятельность в данной сфере, и, к тому же, плюсы в любом случае должны перевесить вынужденные минусы.

- Конечно, самые мелкие предприятия, например, какие-нибудь ларьки, могут испытать определенные неудобства. Но самое главное, что «Меркурий» поможет исключить фальсификат продукции. Система позволит отследить, где ее произвели и когда и кем она была отпущена. Причем это сможет сделать даже сотрудник ГИБДД, который решит проверить груз, - отметил Филиппов.

В этой связи можно только порадоваться новым возможностям дорожных инспекторов. Хотя, в конечном итоге, выиграть должен, прежде всего, потребитель. Осталось лишь дождаться 1 июля и посмотреть, как все это будет обстоять на практике и не окажется ли, что мы увидим пустые прилавки. Впрочем, Станислав Филиппов уверен, что этого точно не произойдет.

Константин ЕРЕМЕНКО

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