28.06.2018

В ожидании «Меркурия»



Информационные системы добрались до боровского животноводства.

С 1 июля оформление ветеринарных документов в нашей стране перейдет в электронный формат, что затронет предприятия, занимающиеся реализацией и производством животноводческой продукции. Несмотря на то что не все предприниматели восприняли данные нововведения с энтузиазмом, в Боровском районе, похоже, к этому практически готовы.

 

ЦЕПОЧКА СЛЕЖЕНИЯ

Система ветеринарной электронной сертификации «Меркурий» дает возможность отследить путь продукта от его изготовления до пункта продажи. Это позволит быть более уверенным в качестве товара как бизнесменам, так и обычному покупателю. Однако прежде чем все это начнет успешно функционировать, необходимо, чтобы причастные к животноводству организации успели зарегистрироваться и освоить «Меркурий».

В последние месяцы с фермерами и торговцами велась активная разъяснительная работа. Не стал исключением и Боровский район, где к поставленной задаче подошли со всей серьезностью. Тем не менее выйти на контакт с кафе и ресторанами ветеринарам оказалось достаточно проблематично, поэтому к делу подключились администрации поселений и района.

- Мы организовывали совещание с привлечением ветстанции, где доступно объясняли и наглядно показывали, как необходимо работать - регистрироваться, закрывать накладные, как их печатать и т.д. То же самое в свое время было с ЕГАИС - системой по контролю спиртосодержащих продуктов. Так что людям это все уже знакомо, - отмечает заместитель главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития Станислав ФИЛИППОВ.

Причем, как признался Станислав Николаевич, нашлись те, кто вообще предпочел отказаться от бизнеса, связанного с животноводством.

- Некоторые сказали нам, что не будут больше торговать мясом, поскольку не хотят заморачиваться, но это их право. Хотя в целом все отнеслись к таким переменам спокойно, - пояснил Филиппов.

 

ОПЕРЕЖАЯ СОСЕДЕЙ

В целом же Боровский район сегодня является одним из лидеров Калужской области по процентному соотношению уже зарегистрировавшихся в «Меркурии». По словам Станислава Филиппова, таковых здесь близко к 100%.

- Социальные учреждения у нас уже подключены. То же самое касается сельхозпредприятий, молокозаводов и магазинов. Правда, остаются еще крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Итоговая цифра будет известна только к 1 июля. Но уже сейчас можно сказать, что это очень неплохие показатели, ведь в Калужской области есть районы, где они составляют 34, 60 и 80%, - говорит Станислав Николаевич.

При этом новые правила «игры», по его мнению, не должны как-то осложнить деятельность в данной сфере, и, к тому же, плюсы в любом случае должны перевесить вынужденные минусы.

- Конечно, самые мелкие предприятия, например, какие-нибудь ларьки, могут испытать определенные неудобства. Но самое главное, что «Меркурий» поможет исключить фальсификат продукции. Система позволит отследить, где ее произвели и когда и кем она была отпущена. Причем это сможет сделать даже сотрудник ГИБДД, который решит проверить груз, - отметил Филиппов.

В этой связи можно только порадоваться новым возможностям дорожных инспекторов. Хотя, в конечном итоге, выиграть должен, прежде всего, потребитель. Осталось лишь дождаться 1 июля и посмотреть, как все это будет обстоять на практике и не окажется ли, что мы увидим пустые прилавки. Впрочем, Станислав Филиппов уверен, что этого точно не произойдет.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Торговля»

Стражи порядка взялись за придорожных торговцев

Несанкционированная торговля начала пристаиваться на обочине трассы

Странная арифметика

«Меркурий» возьмет на контроль весь боровский общепит

Обнинские депутаты пытаются приструнить палаточников - получится ли?

А ну-ка, убери свой чемоданчик!
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
30
июня
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление