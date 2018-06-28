Своими силами

Боровские дома культуры не ждут помощи из области.

В региональном Министерстве культуры готовы помочь с финансированием ремонтных работ в сельских и городских домах культуры. В связи с этим глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ обратил внимание своих коллег из поселений на предложение, дабы не упустить такую возможность и постараться подать как можно больше заявок.

Однако некоторые учреждения культуры, похоже, не горят желанием участвовать в данной программе, и готовы обойтись без поддержки областного правительства.

ПРИНЦИП СОФИНАНСИРОВАНИЯ

Субсидии Министерства культуры рассчитаны на ДК населенных пунктов численностью до 50 тысяч человек и должны помочь местным администрациям обновить зачастую весьма ветхие сооружения. Всем заинтересованным было предложено провести экспертизу и составить проектно-сметную документацию. Руководство Боровского района эту информацию восприняло с энтузиазмом.

- Наша позиция такая: мы участвуем во всех региональных и федеральных программах, позволяющих улучшить качество или условия оказания услуг, - подчеркнул заместитель главы администрации по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН.

Однако, как рассказала заведующая отделом культуры Боровского района Ирина БАШКИРЕВА, в этой истории, как это часто бывает, есть одно «но» - деньги будут предоставляться по принципу софинансирования, в соответствии с которым муниципалитет обязан взять на себя не менее 10% затрат. Доля, на первый взгляд, небольшая, но для не самых богатых поселений и это может стать серьезной проблемой.

В нынешнем году область поможет отремонтировать фасад расположенного в Боровске районного ДК, на что ему выделят 1 миллион 112 тысяч рублей. При этом еще 50% затрат возьмет на себя администрация.

КРИВСКИЕ НАДЕЖДЫ

По словам Ирины Алексеевы, получить свой кусок областного «пирога» на сумму в 1,5 миллиона рублей хотели и в ДК деревни Кривское, но не успели пройти все требуемые процедуры. Несмотря на то что смета здесь уже давно подготовлена, ее так и не отправили в Управление ценообразования, к тому же и так перегруженное сейчас работой.

Для того чтобы рассчитывать на выделение денег принцип действий должен быть следующим: документация отдается в калужское управление, где специалисты ее изучат, скажут, что их не устраивает, внесут коррективы, после чего дадут свое заключение.

- Только после этого можно вступить в программу. Если же иметь на руках только смету, то министерство ее не примет, потому что вполне возможно, там могли быть допущены ошибки. Иначе потом во время проверки отвечать придется тому же директору Дома культуры. Например, когда в Калуге изучали расчеты по ремонту районного ДК, то нам указали на дорогую краску. Для муниципального учреждения нужно, чтобы она была на 30 рублей дешевле. То есть там внимательно относятся к любой мелочи, - отметила Ирина Алексеевна.

Тем не менее директор кривского ДК Евгений МУСАТОВ признался нам, что не теряет надежды получить финансовую помощь, чтобы, наконец, привести в порядок крышу.

ДВА ПУТИ

Как отметила Ирина Башкирева, надеются войти в программу субсидирования также в балабановском ДК, однако там нужно еще разобраться с глобальным вопросом о судьбе нынешнего здания.

- Они сделали обследование и теперь думают, пойти ли им по пути реконструкции или построить новый объект. Принимать это решение им нужно прямо сейчас, перед уточнением бюджета, - пояснила Ирина Башкирева.

На этот счет мы поинтересовались у главы администрации Балабанова Вячеслава ПАРФЕНОВА. По его словам, в городе все же выбрали первый вариант развития событий, однако не отказываются от возведения в перспективе нового ДК. Но, как гласит известная мудрость: нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому ждать этого момента балабановцам, видимо, придется еще долго.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Нуждается в значительном преображении и ермолинский ДК «Полет», построенный еще в далеком 1929 году.

- Сейчас у нас будет ремонт кровли. Охватить ее всю не получится, но хотя бы займемся самыми проблематичными местами. В общем, нам много чего нужно тут сделать, и мы бы, конечно, с удовольствием поборолись за областные средства, - вздыхает директор «Полета» Наталья СУДАРЬКОВА.

Однако даже подготовка проектной документации влетит «в копеечку», поэтому претендовать на что-либо в Ермолине не готовы.

- Если полностью обследовать наше здание, осмотреть все перекрытия и простучать каждую плитку, то это обойдется примерно в 500 тысяч рублей. Причем эту сумму нам озвучивали еще где-то года два назад, а какой она будет сейчас, сложно представить, - призналась Наталья Владимировна.

Как оказалось, неисправная крыша для Боровского района - самая распространенная беда. Вот и в совхозе Боровском часть кровли местного ДК унесло ветром, поэтому все силы бросят в первую очередь на поиск выхода из этой ситуации. Поэтому на поддержку министерства культуры здесь возлагают большие надежды.

- Мы готовим заявку и планируем ее подать к новому году, чтобы в 2019-м нас могли учитывать при распределении средств. Однако на скорый вариант мы особо не рассчитываем, ведь нужно еще проходить экспертизу, - рассказал глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК.

КАПЛЯ В МОРЕ

Однако есть в нашем районе ДК, не желающие стоять с протянутой рукой. Причем у всех них разные причины скептического отношения к данной программе.

Полагаться только на себя предпочитают в том числе в СП Совьяки. По словам главы местной администрации Николая ГАЛЕНКОВА, применение областным деньгам они, конечно, нашли бы, но их все равно будет недостаточно. Например, давно нуждается в капитальном ремонте закрытый ДК деревни Ильино, но даже если министерство выделит для этих целей миллион - это все равно окажется лишь каплей в море. Впрочем, в свое время была идея вместо учреждения культуры сделать медицинский пункт, отсутствие которого доставляет жителям немало неудобств. Но денег на этот проект также пока не предвидится.

В СП Асеньевское заявку в Калугу не намерены отправлять по другой причине - там уже успели привести в порядок все ДК своими силами.

- В прошлом годы мы частично отремонтировали клуб в деревне Борисово. Хотя если бы о программе было объявлено раньше, то мы могли попробовать его туда включить. ДК в Серединском был восстановлен только 9 лет назад, а асеньевский и так находится в хорошем состоянии, - отметила Ирина Николаевна.

МИМО КАССЫ

С позицией двух вышеупомянутых поселений солидарны и в Ворсине. Однако здесь аргументация уже иная.

- Когда мы заявляемся в каких-либо конкурсах на получение средств, то, как правило, ничего не выигрываем, поскольку считается, что у нас с деньгами все хорошо. Поэтому, чтобы не тратить зря силы и время, мы решили больше в таких мероприятиях участие не принимать. К тому же наше здание все равно поддерживается в приличном состоянии. В один год мы сделали большой зал, в другой - холл, а сейчас стоит на очереди малый зал, - рассказала директор ворсинского ДК Алесья ШИЛОВА.

Кстати, помимо «апгрейда» помещений, министерство культуры также предоставляет возможность улучшить материально-техническую базу, оказав содействие, например, в приобретении музыкальных инструментов. Правда, претендовать на это могут лишь те, кто уже выполнил все необходимые ремонтные работы.

- Наверное, это правильно, потому что если ты закупаешь оборудование и ставишь его туда, где протекает крыша, то это никуда не годится, - говорит Ирина Башкирева.

Так что районный отдел культуры продолжает призывать поселения и дальше пытаться бороться за дополнительные финансовые потоки, что в ситуации жесткой экономии бюджетных средств может оказаться весьма кстати. Однако, похоже, что все эти разговоры тем и ограничиваются.

Константин ЕРЕМЕНКО

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