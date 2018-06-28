Балабановский градсовет ищет места под парковки

В прошлом году в Балабанове началось строительство нового микрорайона на улице Энергетиков. Сейчас на месте частного сектора возводится первый дом, рядом с которым застройщик планирует поставить еще две многоэтажки.

Проект второй и третьей очереди застройки был представлен Градостроительному совету, у которого возникли замечания по обустройству прилегающей к домам территории.

Согласно представленному проекту, угол улиц Энергетиков и 1 Мая ожидает полное перевоплощение. Чтобы реализовать задуманный план, застройщик выкупил земли частного сектора, на месте которого хочет возвести три многоэтажных дома, оставив первые этажи под торговые площади.

Именно это обстоятельство заставило члена Градсовета депутата Дмитрия ГУСЬКОВА акцентировать внимание на парковочных местах. По его мнению, их количества недостаточно даже для потенциальных жителей новостроек, а планирование в них магазинов только усугубит ситуацию. Это повлечет не только проблему стоянок транспорта внутри двора, но и загрузку машинами улицы Энергетиков, пролегающей вдоль территории школы №1.

Разработанный проект, с учетом компактности застройки, не позволяет увеличить количество машиномест. Жертвовать зеленой зоной непозволительно со стороны прохождения экспертизы, а отказ от строительства одного из предполагаемых домов повлечет потерю планируемых доходов от продаж. Естественно, эти варианты не подходят стороне застройщика, а потому им было предложено поискать вблизи нового микрорайона территории, на которых можно было бы обустроить парковочное пространство.

Участники совещания эту идею со счетов сбрасывать не стали и даже по окончании встречи отправились с обходом на улицу 1 Мая, присмотрев для реализации идеи территорию вдоль частного сектора от здания администрации до поворота на больницу. Однако, несмотря на то, что данная земля является муниципальной, члены Градостроительного совета сочли неправильным тратить бюджетные средства на благоустройство парковки, которая, по сути, нужна для успешных продаж своих площадей застройщиком. А потому, если дело дойдет до строительства, все затраты должен будет взять на себя именно он.

Стоит отметить, что вопрос расширения парковочного пространства ранее рассматривали и в отношении улицы Лесной, где автомобили, оставленные владельцами вдоль обочин, мешают своевременной и качественной уборке города, а также полноценному движению транспорта. Однако пока к детальной проработке этого вопроса Градсовет и администрация не приступили.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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