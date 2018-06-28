28.06.2018

В Ворсино хотят выселить должников



Боровский район продолжает оставаться аутсайдером в сборе платежей за капитальный ремонт многоквартирных домов.  Эта ситуация беспокоит главу администрации района Николая КАЛИНИЧЕВА, который дал указание своим коллегам усилить работу с населением в данном направлении.

Но, учитывая, что даже при получении на руки решения суда о необходимости погасить долги граждане не торопятся оплачивать данный вид коммунальных услуг, органам власти приходится прибегать к радикальным мерам воздействия.

Так, глава администрации Георгий ГУРЬЯНОВ завил, что в его поселении готовятся выселить злостного неплательщика из занимаемого жилья. Однако оптимизм коллеги пошатнул балабановский градоначальник Вячеслав ПАРФЕНОВ, который поделился опытом аналогичного воздействия:

- Мы одну семью выселили, а они в суд подали, и их обратно вселили. А двух товарищей из квартиры переселили в общежитие, так они теперь там долги копят.

Остановит ли печальный балабановский опыт ворсинского руководителя, пока не ясно. Однако замглавы администрации района Алексей СТЕПАНОВ заверил коллег, что на региональном уровне уже прорабатываются шаги по усилению работы с должниками. Одним из вариантов может стать списание с зарплатных карт части дохода в счет оплаты задолженностей за коммунальные услуги.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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