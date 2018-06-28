Новый балабановский «водяной» пожертвовал обеденным перерывом

В Балабанове сменился начальник городского участка ГП «Калугаоблводоканал». На смену Владимиру ПАВЛОВУ, пропускавшему в последние месяцы планерку руководителей муниципальных служб по той причине, что время совещания выпадало на его обеденный перерыв, пришел Александр ГУСЕВ, ранее работавший в ермолинском отделении водного монополиста.

В отличие от своего предшественника, Александр Николаевич пожертвовал свободным часом в рабочем графике и пришел на планерку, где и был официально представлен.

Замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ решил не давать новому руководителю время на раскачку и тут же перечислил проблемные места, на которые сотрудникам ГП необходимо в первую очередь обратить внимание.

К слову, порыв, мешавший тепловому концессионеру ООО «КЭСК» проводить дальнейшую работу по замене труб, был устранен уже на следующий день после обращения администрации. А потому в белом доме полны надежд, что впредь проблемы города, связанные с подачей холодной воды и канализованием, будут решаться так же оперативно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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