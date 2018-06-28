Жители Комлево бдят за уличным освещением

Отсутствие уличных фонарей - одна из основных проблем многих населенных пунктов совхоза Боровский. Однако жители деревни Комлево были обеспокоены обратной картиной - в течение целой недели на улице Кузина круглые сутки горел свет.



Ситуация не поменялась до тех пор, пока не стала предметом обсуждения на районном планерном совещании. Как объяснил глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК, заявка на устранение неполадки была своевременно отправлена в РЭС, однако реакции по ней пока не последовало.

- Там проводились работы на трансформаторе, все его содержимое выпустили наружу. В результате заклинило уличное освещение, - рассказал Антон Александрович.

Антона Масняка тут же упрекнули, что проблема эта не стоит и выеденного яйца, а все, что требуется, - зайти на подстанцию и выключить один из автоматов. Тем более что за окном сейчас и так достаточно светло. Впрочем, Масняк не стал спорить с данным утверждением, пообещав заняться устранением неполадки немедленно. В итоге в этот же день на улице Кузина наконец-то вздохнули с облегчением.

- Конечно, мы могли бы сделать это раньше, но без представителей РЭС я обычно доступ к трансформаторам своим электрикам не даю, - признался Масняк.

Впрочем, особо переживать жителям было не о чем, поскольку оплата счета за уличное освещение ложится на муниципальный бюджет. Причем платить за включенные днем лампочки поселению тоже не придется, только исходя из расчетов суточной нормы потребления фонарей.

Тем не менее глава администрации совхоза Боровский говорит, что благодарен гражданам за проявленную бдительность в вопросе экономии государственных средств.

Кстати, ранее аналогичная ситуация была в Кабицыно, где люди тоже насторожились, увидев горящие в поздние утренние часы фонари, режим которых регулируется с помощью таймера. По словам главы администрации совхоза Боровский, сейчас в этом месте все налажено.

- Появилась обслуживающая организация, которая установила таймер на летнее время. Хотя если осенью она «проспит», то значит, освещение будет включаться позже, а выключаться раньше, чем необходимо. Но мы в любом случае мониторим этот момент, - пояснил Антон Масняк.

Однако, как признался наш собеседник, жалоб по поводу неправильной работы уличных светильников в разы меньше, чем связанных с отсутствием их как таковых. Поэтому в текущем году местные власти сделают еще один шаг для исправления столь неприятной ситуации. В частности, подсветка в темное время суток должна появиться еще как минимум на двух улицах Кабицыно и в Уваровском.

- Для нас это глобальная проблема. Больше половины наших населенных пунктов недостаточно освещены - зачастую фонарь стоит лишь в начале, в конце деревни и на главной улице, - вздыхает Антон Александрович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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